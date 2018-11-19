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عامل إقليم جرادة يعطي الانطلاقة لمجموعة من المشاريع

التنموية ببعض الجماعات التابعة لإقليم جرادة

بمناسبة تخليد الذكرى الثالثة و الستين لعيد الاستقلال المجيد، ترأس السيد عامل إقليم جرادة صباح يومه الاحد18 نونبر 2018 مباشرة بعد مراسم تحية العلم الوطني، بمقر جماعة جرادة حفلا نظم بهذه المناسبة من طرف هذه الأخيرة وبشراكة مع فيدرالية جمعيات إقليم جرادة، كما أشرف بنفس الجماعة على إعطاء الانطلاقة لأشغال مشروع الإنارة العمومية بالطريق المؤدي للسوق الأسبوعي « كازي » والنواحي، بتكلفة مالية قدرها :658.848,00 درهم، ممول من طرف مجلس إقليم جرادة، ويندرج هذا المشروع ضمن اتفاقية الشراكة الخاصة بتأهيل جماعة جرادة في إطار سياسة المدينة 2015-2018، وذلك بحضور السادة: رئيس المجلس العلمي المحلي بجرادة، النائب الأول لرئيس مجلس إقليم جرادة، النائب البرلماني عن دائرة جرادة، رجال السلطة، المنتخبون، رؤساء و ممثلو المصالح الأمنية و الخارجية، ممثلو الهيئات السياسية والمنظمات النقابية، جمعيات المجتمع المدني و الأعيان.

بعد ذلك توجه السيد العامل والوفد المرافق له نحو جماعة لبخاتة التي أعطى بها الانطلاقة لأشغال توسيع وتقوية الطريق الإقليمية 6048 الرابطة بين مركز لبخاتة ومركز لمريجة على طول 10,8 كلم وعرض 6 أمتار، بكلفة مالية قدرها 17.400.000,00 درهم ممولة في إطار برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية و المجالية .

لمريجة بجماعة أعطيت كما الانطلاقة لأشغال المشروعين التاليين:

بناء وتجهيز دار الطالبة بكلفة مالية قدرها3.475.591,00 درهم في إطار المبادرة المحلية للتنمية البشرية، ويهدف هذا المشروع إلى محاربة الهدر المدرسي وتشجيع الفتاة القروية على التمدرس.

تثبيت 93 لوحة شمسية 43 منها لفائدة ساكنة جماعة لمريجة و50 لفائدة ساكنة جماعة أولاد سيدي عبدالحاكم مقتناة بمبلغ مالي إجمالي قدره 3.459.600,00 درهم، بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و يندرج هذا المشروع في إطار برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية و المجالية، حيث يروم تغطية العالم القروي والمناطق الحدودية بالكهرباء عبر استغلال الطاقة الشمسية كطاقة بديلة.

وفي إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنيات الاجتماعية والثقافية بالإقليم، أعطى السيد العامل بجماعة عين بني مطهر الانطلاقة لأشغال مشرع بناء فضاء للنسيج الجمعوي، بتكلفة مالية تقدر ب3.756.891,00 درهم؛ بشراكة بين وزارة الداخلية ومجلس إقليم جرادة وجماعة عين بني مطهر، ويندرج هذا الشروع ضمن اتفاقية الشراكة الخاصة بتأهيل جماعة عين بني مطهر في إطار سياسة المدينة (2015-2018)، وسيمكن هذا الفضاء جمعيات المدينة من ممارسة نشاطها في ظروف ملائمة.