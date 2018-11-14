جماعة وجدة تشارك في الدورة الثامنة للقمة الإفريقية للحكومات المحلية بمراكش

تنظم الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، بشراكة مع منظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية المتحدة، الدورة الثامنة لمؤتمر القمة الثامن أيام 20 إلى غاية 24 نونبر 2018 بمدينة مراكش. وسيتمحور اللقاء حول موضوع الانتقال نحو مدن ومجالات ترابية مستدامة : » أي دور للجماعات الترابية الإفريقية » وينعقد هذا المؤتمر الإفريقي تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله.

وسيشارك وفد هام من جماعة وجدة في هذه التظاهرة العالمية المميزة. واختار المنظمون رئيس جماعة وجدة السيد عمر حجيرة لترأس بعض الجلسات المبرمجة خلال أشغال دورة القمة. كما سيقدم رئيس الجماعة عروضا متنوعة في الجلسات الموضوعاتية.

وعلى هامش المؤتمر الإفريقي سيلتقي الوفد الذي يمثل الجماعة مع عدة شخصيات افريقية.

ومن المرتقب أن يحضر هذا المؤتمر الإفريقي 5000 مشارك بما في ذلك 2500 مدينة و750 عمدة و500 عارض و35 وزيرا، بحيث سيشكل فرصة للمؤتمرين خوالمسؤولين القادمين من مختلف بلدان القارة السمراء، إلى جانب خبراء دوليين آخرين من العالم لتبادل وجهات النظر. وإسماع صوت الجماعات المحلية، وإحراز تقدم في مسلسل اللامركزية.

جماعة وجدة