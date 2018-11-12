ذاكرة مدينة وجدة المعرفية: (القرن 11-القرن 20) الحلقة -3

بدر المقري

1- الفقيه العلامة سيدي محمد بن الهاشمي الميري الإدريسي الحسني: اشتهر بتدريس صحيح الإمام البخاري في الجامع الكبير بوجدة حوالي سنة 1883، و توفي في يناير 1893.

2- الفقيه العلامة العارف بالله سيدي عبد الرحمن بن محمد بن الهاشمي الميري: ولد سنة 1858، واشتهر بأنه من تلاميذ الشيخ ماء العينين في الساقية الحمراء. إذ تخرج به سنة 1900، و أذن له في تأسيس فرع للزاوية القادرية المعينية بحي أولاد الكاضي بوجدة، في 1903. توفي رحمه الله، سنة 1932.

3- الفقيه العلامة مولاي عبد الله بن محمد بن الهاشمي الميري: كان حمالا للواء التدريس في الجامع الكبير بوجدة، ابتداء من 1895. وتوفي رحمه الله سنة 1926.

4- الفقيه العلامة سيدي محمد بن عبد الرحمن الهاشمي الميري: توفي رحمه الله في أكتوبر 1957.

5- الفقيه العلامة سيدي عبد القادر بن عبد الرحمن الهاشمي الميري: من أشهر مدرسي ألفية ابن مالك في المدرسة المرينية الملحقة بالجامع الكبير، سنة 1930. توفي رحمه الله في دجنبر 1961.

6- الفقيه العلامة سيدي محمد البشير المشرفي الحسني. كان بقيد الحياة بوجدة حوالي سنة 1867.

7- الفقيه المؤرخ الأديب سيدي محمد العربي بن عبد القادر المشرفي الحسني. خصص فصلا من كتابه: (نزهة الأبصار) للتعريف بجلة من علماء وجدة في القرن 19. و توفي رحمه الله سنة 1896.

8- الفقيه المؤرخ الأديب سيدي محمد بن محمد بن المصطفى المشرفي الحسني. ألف كتاب: (العمدة في ذكر من اشتهر نسبه الشريف بوجدة). و توفي رحمه الله سنة 1916.

9- الفقيه العلامة العارف بالله سيدي محمد بن جلول بن رورو المستغانمي. اشتهر بتدريس المختصر الخليلي. و توفي رحمه الله بوجدة سنة 1878.

10- الفقيه العلامة المدرس المشارك سيدي محمد بن عيسى بن رورو المستغانمي، الذي اشتهر بحلقات العلم في وجدة، مع ولدي أخيه سيدي محمد و سيدي العربي بن رورو، ما بين 1874 و 1892.

11- الفقيه العلامة المدرس المشارك في الفقه و علوم العربية، الحاج محمد بن الحسين الغريسي الضرير، الذي ذاع صيته في وجدة، ما بين 1878 و 1890. و توفي رحمه الله حوالي سنة 1928.

12- الفقيه العلامة سيدي المختار بروكش، من بيت الورغيين الجوطيين الأدارسة. هاجر من مدينة معسكر في الجزائر إلى وجدة، حوالي 1837. توفي رحمه الله حوالي سنة 1882.

13- الفقيه العلامة سيدي أبو مدين بن الهاشمي بروكش، قاضي مدينة وجدة حوالي 1834. توفي رحمه الله سنة 1859.

14- الفقيه العلامة سيدي الهاشمي بن أبي مدين بروكش، الذي ذاع صيته في وجدة، ما بين 1874 و 1925. توفي رحمه الله سنة 1929.

15- الفقيه العلامة سيدي عبد القادر بن الهاشمي بروكش، الذي كان بقيد الحياة حوالي سنة 1907.