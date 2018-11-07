بمناسبة الذكرى 43 للمسيرة الخضراء :السيد معاذ الجامعي والي جهة الشرق عامل عمالة وجدةانكاد يقوم بتوشيح صدور مجموعة من الأطر باوسمة ملكية VIDEO
بمناسبة الذكرى 43 للمسيرة الخضراء قام السيد معاذ الجامعي والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة انكاد بتوشيح مجموعة من الأطر التربوية باوسمة ملكية وهم : ـ علي خروبي ـ محمد معزوز ـ مصطفى بولويز ـ يوسف الزاوي ـ الحسن بنعمر ـ الحسن سونة ـ جمعة قرجومة ـ محمد حموتني ـ ثورية الصافي ، ثورية هواري ـ حليمة صفراوي ـ محمد بلخثير
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بمنا سبة الذكرى 43 لانطلاق المسيرة الخضراء ، اتقدم للسدة العالية بالله بأحر التهاني وأحلى الأماني راجيا لجلالته موفور الصحة والسعادة والهناء وكافة الأسرة الملكية الشريفة . كما أتقدم بأحر التهاني الى الشعب لمغربي داخل الوطن وخارجه ، كما أهني كل شريف وشريفة شاركة بكل روح وطنية في المسيرة الخضراء المظفرة ومازال على قيد الحياة . أما من غادر فنترحم عليه ونسأل له الجنة . هذا وكما قال سيدي محمد الخامس طيب الله ثراه ، خرجنا من الجهاد الأصغر الى الجهاد الأكبر تحت ظل العرش العلوي المجيد . فمزيد من التقدم والازدهار تحت القيادة الشريفة لسيدي جلالة الملك محمدنا السادس نصره الله . وكل ذكرى والشعب والمملكة بألف ألف خير و السلام على المقام العالي بالله .
– خديم الأعتاب الشريفة : أبو حفصـــــــــــــــــــــــــ*عكاشة*ـــــــــــــــــــــــــــــــــــة