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بمناسبة الذكرى 43 للمسيرة الخضراء :السيد معاذ الجامعي والي جهة الشرق عامل عمالة وجدةانكاد يقوم بتوشيح صدور مجموعة من الأطر باوسمة ملكية VIDEO

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بمناسبة  الذكرى 43 للمسيرة الخضراء قام السيد معاذ الجامعي والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة انكاد بتوشيح مجموعة من الأطر التربوية باوسمة ملكية وهم :  ـ علي خروبي  ـ محمد معزوز ـ مصطفى بولويز ـ يوسف الزاوي ـ الحسن بنعمر ـ الحسن سونة ـ جمعة قرجومة ـ محمد حموتني ـ ثورية الصافي ، ثورية هواري ـ حليمة صفراوي ـ محمد بلخثير

 
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1 Comment

  1. عكاشة أبو حفصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة .
    07/11/2018 at 11:15

    بمنا سبة الذكرى 43 لانطلاق المسيرة الخضراء ، اتقدم للسدة العالية بالله بأحر التهاني وأحلى الأماني راجيا لجلالته موفور الصحة والسعادة والهناء وكافة الأسرة الملكية الشريفة . كما أتقدم بأحر التهاني الى الشعب لمغربي داخل الوطن وخارجه ، كما أهني كل شريف وشريفة شاركة بكل روح وطنية في المسيرة الخضراء المظفرة ومازال على قيد الحياة . أما من غادر فنترحم عليه ونسأل له الجنة . هذا وكما قال سيدي محمد الخامس طيب الله ثراه ، خرجنا من الجهاد الأصغر الى الجهاد الأكبر تحت ظل العرش العلوي المجيد . فمزيد من التقدم والازدهار تحت القيادة الشريفة لسيدي جلالة الملك محمدنا السادس نصره الله . وكل ذكرى والشعب والمملكة بألف ألف خير و السلام على المقام العالي بالله .

    – خديم الأعتاب الشريفة : أبو حفصـــــــــــــــــــــــــ*عكاشة*ـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

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