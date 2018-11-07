بمناسبة الذكرى 43 للمسيرة الخضراء :السيد معاذ الجامعي والي جهة الشرق عامل عمالة وجدةانكاد يقوم بتوشيح صدور مجموعة من الأطر باوسمة ملكية VIDEO

بمناسبة الذكرى 43 للمسيرة الخضراء قام السيد معاذ الجامعي والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة انكاد بتوشيح مجموعة من الأطر التربوية باوسمة ملكية وهم : ـ علي خروبي ـ محمد معزوز ـ مصطفى بولويز ـ يوسف الزاوي ـ الحسن بنعمر ـ الحسن سونة ـ جمعة قرجومة ـ محمد حموتني ـ ثورية الصافي ، ثورية هواري ـ حليمة صفراوي ـ محمد بلخثير