مدينة وجدة والجهة الشرقية تتعزز بمصحة مجهزة باحدث ما انتجته التكنولوجيا في مجال امراض وتصفية الكلي …انها « مصحة ليزيريس »Clinique Les IRIS – VIDEO

تعززت مدينة وجدة يوم الجمعة 02 نونبر 2018 بافتتاح مصحة (من صنف 5 نجوم ) متخصصة في مجال أمراض و تصفية الكلي ، مجهزة باحدث ما انتجته تكنولوجيا الطب والصيدلة من آلات جد متطورة في هذا المجال …

ومصحة » ليزيريس » التي كانت تقع سابقا بطريق سيدي يحيى ، لصاحبها الدكتور عبد الله جامعي الدكتور الذي يتميز باخلاق مهنية عالية تتسم بالنبل وحسن المعاملة ونكران الذات ، والعناية الكبيرة بمرضىاه ، حيث تلمس في الدكتور عبدالله جامعي مدير المصحة ان صحة مرضاه بالنسبة اليه تعتبر من اولى اولوياته واهتماماته ، واما الجانب المادي فيأتي بالنسبة اليه في المرتبة الثانية او الثالثة … وذلك ما يشهد به كل المرضى الذين يعالجون بمصحته بدون استثناء و كذا عائلاتهم ، وهو ما جعل مصحة » ليزيس » تحضى بسمعة عالية ليس على المستوى الجهوي والوطني بل ايضا في اوساط الجالية المغربية بالخارج سيما ألمصابين منهم بالقصور الكلوي …والذين يجدون في مصحة » ليزيس » كل المواصفات التي تتوفر عليها مصحات تصفية الكلي بالدول الأوروبية ….

وفي ما يلي ارقام هاتف المصحة :

ــ 00212536712829

ــ 00212536712425

رقم الفاكس : 00212536710900

ــ العنوان الالكتروني : clinique.les.iris@gmail.com