مجلس جــهـة الشــرق

بلاغ صحفي

رئيس مجلس جهة الشرق يتعهد بدعم مقاولات الشباب على صعيد الجهة

أكد السيد عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، يوم الأحد 4 نونبر الجاري، خلال حفل تتويج مشاريع Start Up، على الاستعداد التام والكامل لمجلس الجهة لدعم الطلبة الحاملين للمشاريع ولروح المبادرة، داعيا إلى تشجيعهم وتمكينهم من الإمكانيات المادية والبشرية للقيام بالأدوار المنوطة بهم.

وفي هذا الإطار، تعهد السيد عبد النبي بعوي، بتقديم الدعم المادي ل 8 مقاولات تعد نماذج ناجحة للمقاولات الشابة في مجالات متنوعة، وذلك في إطار الأهمية الإستراتيجية التي يوليها مجلس الجهة للمقاولات الشبابية باعتبارها رافعة للتنمية الاقتصادية.

وأشار السيد عبد النبي بعوي في هذا الصدد، إلى أن مجلس جهة الشرق قام بتوقيع اتفاقيات تعاون وشراكة مع 25 تعاونية خاصة بالشباب حاملي المشاريع، وذلك لدعمهم من أجل خلق مناصب شغل للشباب العاطلين عن العمل، ومسايرة العصر والثورة التكنولوجية التي يعرفها المجال المقاولاتي.

وأبرز السيد عبد النبي بعوي رئيس مجلس جهة الشرق، أن الهدف من وراء الدفع بالشباب الحامل للمشاريع، يتمثل في السعي إلى إحداث فرص شغل بجهة الشرق ودعم الطلبة، لا سيما من خلال منح الاستحقاق للمتفوقين، فضلا عن دعم المقاولات والتعاونيات بربوع الجهة.

وتهدف تظاهرة صالون Start Up، التي انطلقت نسختها الأولى شهر يوليوز الماضي، إلى فتح لقاءات لمناقشة مجموعة من الأفكار حول تعزيز و تثمين دور الشباب حاملي الشواهد، والدفع بهم لإنشاء مقاولات قصد خلق فرص شغل قارة وشبه قارة للشباب بوجدة وجهة الشرق.