Le chanteur du Rai Mimoun El Oujdi n’est plus

La région de l’Oriental perd aujourd hui samedi 3 novembre 2018à Oujda aux environs de midi l’une des grandes figures de la chanson du Rai , à l’âge de 68 ans.Son frère Kamel a indiqué à la MAP que Mimoun » est décédé ce matin aux environs de midi après un long combat contre la maladie du cancer »(fin de citation)Il lui est arrivé maintes fois d’être hospitalisé dans l’une des cliniques de la ville d’Oujda .Dès l’annonce de son décès les hommages d’anonymes et d’artistes se sont multipliés.La population oujdi devait dès l’ annonce de la triste nouvelle exprimer son chagrin et sa compassion à ses proches et à ses amis. A notre tour nous exprimons toutes nos condoléances à la famille du défunt.Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons. Qui n’ a pas entendu le défunt chanteur chanter le Rai,chanter les beaux sentiments humains alors qu’il était à son apogée dans les années 80-90.Mimoun est parti comme nous partirons un jour. Qu’il repose en sa Sainte Miséricorde

Khlifa Boumediene