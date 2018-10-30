لقرن 11م- القرن 20م) ذاكرة مدينة وجدة المعرفية

الحلقة -2-

بدر المقري

1- الفقيه العلامة سيدي يوسف بن عابد الوكيلي النكادي الإدريسي: ولد سنة 965 هجرية-1557م ، و نشأ في ربوع وادي متليلي و عيون سيدي ملوك و تاوريرت و بني وكيل و وجدة. و قد تخرج رحمه الله في بداياته بالعلامة سيدي موسى الوجدي، ثم أصبح من تلاميذ المدرسة المصباحية بفاس. و شد الرحال سنة 991 هجرية-1583م إلى الأزهر، ثم بلاد اليمن، حيث توفي سنة 1036 هجرية-1626م. و قد حقق رحلته إلى اليمن، الأستاذ أمين توفيق الطيبي، ثم الأستاذ إبراهيم السامرائي.

2- الفقيه العلامة سيدي محمد بن عيسى الميسوري: من تلاميذ العلامة سيدي عبد السلام بن الطيب القادري. توفي رحمه الله، قرب مدينة وجدة، سنة 1150 هجرية-1737م.

3- العارف بالله سيدي علي بن العربي برادة الفاسي: تخرج بالشيخ سيدي أحمد التجاني بمدينة وجدة سنة 1191 هجرية-1777م. و قد توفي بالمدينة المنورة حوالي 1214 هجرية-1799م.

4- الفقيه العلامة سيدي الحبيب بن المصطفى سيناصر الحسيني: كانت له اليد الطولى في التوحيد و الفقه و علوم العربية. و قد توفي سنة 1906 عن زوجتيه: السيدة حليمة بنت سيدي علي أوسعيد اليزناسنية أصلا، و السيدة الزهراء بنت سيدي المكي المقري التلمسانية أصلا.

5- الفقيه العلامة سيدي محمد بن الحبيب سيناصر الحسيني: المعروف بالكفيف، و الذي توفي حوالي سنة 1915.

6- مفخرة المغرب، بل مفخرة المغرب الكبير: الفقيه العلامة المفتي، الحاج العربي بن الحبيب سيناصر الحسيني، الذي ولد بوجدة حوالي 1863، و بها توفي سنة 1932. و من أشهر مؤلفاته: (التوصل إلى حكم التوسل) ، الذي نشرته الرابطة المحمدية للعلماء سنة 2012.

– الفقيه العلامة المشارك الحاج العربي سيناصر

7- الفقيه العلامة المشارك الزاهد: الحاج أحمد بن الحبيب سيناصر الحسيني، الذي توفي سنة 1942.

– الفقيه العلامة المشارك الحاج أحمد سيناصر

8- الفقيه العلامة سيدي أحمد بلقايد الحسني، الذي توفي حوالي سنة 1698.

9- الفقيه العلامة سيدي العباس بن أحمد بلقايد الحسني: أحد أعلام مدينة وجدة، في القرن 18.

10- الفقيه العلامة سيدي المصطفى بن العباس بلقايد الحسني: توفي حوالي سنة1930.

11- الفقيه العلامة سيدي محمد بن أحمد بلقايد الحسني: توفي حوالي سنة 1919.

12- الفقيه العلامة سيدي محمد السنوسي بلقايد الحسني: توفي حوالي سنة 1914.

13- الفقيه العلامة سيدي محمد بن اليماني بلقايد الحسني: توفي حوالي سنة 1915.

14- الفقيه العلامة المحدث المفتي، سيدي أحمد بن المختار المشهور بالمازوزي، من ذرية سيدي أحمد بلقايد الحسني،: توفي رحمه الله، يوم 28 يناير 1875.

15- الفقيه العلامة العارف بالله، سيدي محمد بن التهامي الحسيني: توفي رحمه الله، حوالي سنة 1877.

16- الفقيه العلامة المدرس، سيدي أحمد بن محمد بن التهامي الحسيني: توفي رحمه الله، سنة 1925.