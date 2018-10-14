بلاغ صحفي

والي جهة الشرق يستقبل وفدا من المستثمرين الصينيين

في إطار سعي المسؤولين الترابيين بجهة الشرق الى الدفع بالاقتصاد الجهوي بهدف جلب استثمارات كفيلة بخلق فرص جديدة للشغل، استقبل السيد معاذ الجامعي والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنكاد، والسيد عبد النبي بعوي رئيس جهة الشرق، يوم الخميس 11 أكتوبر 2018 ، على التوالي بكل من مقر الولاية، ومقر الجهة، وفدا هاما من المستثمرين برئاسة مؤسس ورئيس مجموعة « ELION RESSOURCES » التي تعد رائدة في الصين في مجال الاقتصاد الأخضر ومحاربة التصحر والطاقات المتجددة للإطلاع وبحث فرص وإمكانيات الاستثمار المتاحة بجهة الشرق.

وخلال هذا اللقاء، قامت السلطة الولائية بتقديم عرض حول المؤهلات المتنوعة التي تزخر بها الجهة، والبنيات التحتية المتوفرة، ومختلف المخططات التنموية والبرامج الاجتماعية، وبسط الطاقات البشرية والرأسمال اللامادي الذي تتميز به الجهة، ومختلف الآليات والتحفيزات الموجهة للمستثمرين.

كما تم التأكيد على إحداث حزام أخضر يمتد على مسافة 500 كلم على طول الشريط الحدودي، بما يمكن من خلق العديد من فرص الشغل في المجال الفلاحي، والارتقاء بالظروف الاجتماعية والاقتصادية لساكنة العالم القروي، وذلك لما تتوفر عليه الشركة الصينية من تجربة وحنكة كبيرة في مجال الفلاحة بالمناطق الجافة والنجاحات التي حققتها في دول أخرى، إضافة الى إمكانية تدخل الشركة الصينية في مجالات تنموية أخرى بالجهة تروم الرفع من الإنتاجية وتطوير المنتجات المحلية وفتح أسواق جديدة لها.

وعلى إثر ذلك، خصص السيد رئيس جهة الشرق استقبالا للوفد الصيني بمقر الجهة، تم خلاله تدارس أوجه التعاون والشراكة بين الطرفين في عدد من المجالات، حيث أكد السيد رئيس الجهة عن استعداد مجلس الجهة والسلطة الولائية للعمل سويا من أجل تسخير الإمكانات وتوفير التسهيلات للاستثمار بجهة تتميز بموقع استراتيجي يحاذي الدول العربية، الافريقية والأوربية، وبمؤهلات طبيعية وبشرية متميزة، فضلا عن أراضي شاسعة تعاني من التصحر. كما أشار الى المكانة الهامة التي تحظى بها الفلاحة حيث يعد المغرب من الدول الافريقية الأوائل في دعم هذا القطاع.

من جهته، عبر الوفد الصيني لمجموعة « »ELION RESSOURCES على التعاون والعمل لأول مرة بإفريقيا مع المغرب بفضل الصداقة القديمة التي تربط البلدين والرغبة القوية للفاعلين بجهة الشرق على المساهمة في تحقيق التنمية بهذه الربوع من المملكة. وقد توج هذا اللقاء بالتوقيع على بروتوكول أولي للتعاون في أفق ابرام اتفاقيات تعاون في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وفي ختام هذين اللقاءين، عبرت الأطراف على عزمها المضي قدما قصد الإسراع في إعداد الدراسات المتعلقة بتنزيل المشاريع التنموية بجهة الشرق، كما أكدت سلطات الولاية ورئاسة مجلس الجهة على انخراطها التام من أجل تيسير الاستثمار بالجهة توفير جميع شروط نجاح الشراكات والتعاون التي تخدم الجهة وساكنتها.