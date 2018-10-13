توقيف 304 شخصا من طرف المصالح الأمنية بوجدة في ظرف 24 ساعة فقط

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ولاية أمن وجدة

الخلية الولائية للتواصل

وجدة في 12 أكتوبر 2018

خبر

ولاية أمن وجدة.. تستعرض حصيلة عمليات مكافحة الجريمة

أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها مختلف مصالح ولاية أمن وجدة، خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة من توقيف 310 شخصا يشتبه في ارتباطهم بجنايات وجنح مختلفة، من بينهم 159 جرى ضبطهم متلبسين باقتراف أفعال إجرامية، بينما تم توقيف 151 شخصا كانوا يشكلون موضوع مذكرات أبحاث على الصعيد الوطني للاشتباه في تورطهم في قضايا مختلفة.

وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضايا من حجز 46 قرصا طبيا مخدرا، و321 غراما من مخدر الشيرا، و276 قنينة خمر مهربة و43 أنبوب من لصاق السيليسيون بالإضافة إلى أسلحة بيضاء و أربعة هواتف نقالة وستة مركبات متحصلة أو استعملت في تسهيل ارتكاب جرائم.

وتندرج هذه الحصيلة في سياق العمليات الأمنية المتواصلة والمكثفة التي تباشرها مصالح ولاية أمن وجدة من أجل مكافحة مختلف الظواهر الإجرامية، خاصة تلك المقرونة بالعنف.