بمدبنة الناظور : المصالح ألأمنية توقف خمسة مواطنين من جنسية مغربية وسينيغالي للاشتباه في ارتباطهم بشبكة اجرامية

بلاغ

تمكّنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في إطار عملية مشتركة تم تنفيذها مع عناصر الأمن الوطني بمدينة الناظور مساء يوم أمس، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف خمسة مواطنين من جنسية مغربية، وشخص سادس يحمل جنسية سنغالية، للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال تنظيم الهجرة غير النظامية.

التحريات الميدانية وعمليات التفتيش المنجزة، في إطار هذه القضية، أسفرت عن ضبط 19 مرشحا للهجرة غير المشروعة ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم سبع نساء، وحجز خمسة زوارق موصولة بمحركات ذات قوة دفع كبيرة، وصدريات للسباحة، و104 جواز سفر في اسم أشخاص من جنسيات مختلفة من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وأجهزة إلكترونية للاتصال وأخرى لتحديد المواقع، وإيصالات لتحويل الأموال، وثلاثة سيارات، علاوة على مبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية.

عملية مواصلة البحث لصباح هذا اليوم أسفرت عن إيقاف شخص سادس من جنسية مغربية يشتبه في ارتباطه بنفس القضية وحجز زورق إضافي ومبالغ مالية أخرى بحوزته.

إجراءات البحث أوضحت أن أفراد هذه الشبكة كانوا يعتمدون أسلوبا إجراميا يتمثل في استقطاب الراغبين في الهجرة من دول جنوب الصحراء، ونقلهم على متن قوارب للترفيه إلى خارج المياه الإقليمية، وهناك يتم التخلي عنهم على متن قوارب تقليدية ومطاطية بعد إشعار السلطات الاسبانية بأن هؤلاء المرشحين في وضعية استغاثة ويحتاجون لمساعدة عاجلة.

تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن امتدادات وارتباطات هذه الشبكة الإجرامية، والتي يندرج تفكيكها في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها المصالح الأمنية لمكافحة عمليات تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.