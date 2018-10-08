الممـلـكـة المغربــــــية

وزارة الداخـــــــلـيـــــة

مجلس جــهـة الشــرق

بلاغ صحفي

جهة الشرق تعزز من شراكتها مع جهة اوكستاني الفرنسية في مجالات مختلفة

قام السيد عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، رفقة كل من السيدين خالد سبيع والطيب المصباحي نائبا رئيس الجهة، بزيارة عمل إلى جهة اوكستاني الفرنسية للمشاركة في ملتقى حول الجهات بحوض البحر الأبيض المتوسط.

وقد اثنت السيدة رئيسة جهة اوكستاني، في مداخلة لها على مستوى العلاقات المغربية الفرنسية وكذا الشراكة التي تجمعها بمجلس جهة الشرق، معبرة على طموحها للارتقاء بهذه الشراكة إلى ما هو أفضل.

وأشارت السيدة الرئيسة إلى أن جهة اوكستاني، تطمح إلى عقد اتفاقيات شراكة مع جهات افريقية مختلفة، وان هذه الشراكات سوف تمر عبر جهة الشرق، مع الإشارة إلى أن هذه الأخيرة، تربطها اتفاقيات شراكة مع عدة جهات افريقية.

كما تعهدت السيدة رئيسة جهة اوكستاني، بزيارة لجهة الشرق رفقة مجموعة من رجال الأعمال الفرنسيين لبحث سبل الاستثمار بجهة االشرق.

وتباحث السيد رئيس جهة الشرق خلال الاستقبال الذي حظي به هو والوفد المرافق له من طرف السيدة رئيسة جهة اوكستاني بمقر الجهة، مجموعة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الجهتين.

وفي هذا الإطار، عبرت السيدة رئيسة جهة اوكستاني، عن تقديمها مختلف أوجه الدعم لمشروع مدرسة المهن البحرية الذي برمجه مجلس جهة الشرق في مخطط برنامج التنمية الجهوي.

كما أبدت السيدة الرئيسة خلال هذا اللقاء، موافقتها على وضع فريق من الخبراء الفرنسيين في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لمواكبة مشروع جهة الشرق الخاص بإنشاء منصة لدعم التعاونيات في عمليات الإنتاج والتسويق، والتي تقدر قيمتها المالية بحوالي 20 مليار سنتيم، وذلك من اجل الاستفادة من تجربة منصات مونبوليي بجهة اوكستاني في مجال توطين التعاونيات والإنتاج والتسويق، بالإضافة إلى تبادل الزيارات والخبرات بين تعاونيات جهتي البلدين.

وفي مجال الاقتصاد الأزرق، تم الاتفاق بين السيد رئيس جهة الشرق والسيدة رئيسىة جهة اوكستاني على تقوية الرحلات البحرية بين مينائي بني أنصار الناظور وميناء سات بفرنسا في المجال التجاري ونقل المسافرين.

وقد قام السيد رئيس جهة الشرق ونائبيه، بزيارة للقنصلية العامة المغربية بمدينة تولوز الفرنسية، حيث جرى استقبالهم من طرف السيدة القنصلة.