بلاغ صحفي

السيد والي جهة الشرق في لقاء تواصلي

مع فعاليات المجتمع المدني المحلي بعمالة وجدة أنكاد

في إطار اللقاءات التواصلية التي تنظمها السلطات الولائية مع مختلف الفاعلين، عرف مقر ولاية جهة الشرق يوم الجمعة 05 أكتوبر 2018 احتضان لقاء تواصلي مع فعاليات المجتمع المدني المحلي، تحت رئاسة السيد والي جهة الشرق، وبحضور كل من السيد الكاتب العام والسيد رئيس قسم الشؤون الداخلية بالولاية، والسادة الباشوات ورؤساء الدوائر وبعض ممثلي المنابر الإعلامية وعدد من رؤساء الجمعيات المحلية التي تنشط بالنفوذ الترابي للعمالة.

خصص هذا اللقاء لإبراز الدينامية التنموية التي تشهدها عمالة وجدة أنكاد، وكذلك لإطلاع الرأي العام المحلي، من خلال الفعاليات الحاضرة، على مستويات إنجاز المشاريع بمختلف البرامج وكذلك التحديات التي تواجها في ظل الظرفية الاقتصادية الراهنة.

وبهذه المناسبة، تطرق السيد الوالي للدور الطلائعي للمجتمع المدني في التواصل والتأطير في إطار المقاربة التشاركية التي جاءت بها فلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلى جانب المكانة المتميزة للصحافة والإعلام في خلق الأمل لمحاربة خطاب البؤس والإحباط ولمواجهة دعاة السلبية والعدمية.

وقد عرف اللقاء تفاعلاً إيجابياً من جانب الجمعيات الحاضرة والاعلام والصحافة، حيث نوه السيد الوالي بالشراكة المتميزة التي تجمع السلطات الولائية مع الهيئات الصحفية وكذلك الجمعيات النشيطة، داعيا إياها إلى الانخراط بكثافة في النهوض بالأوراش التنموية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده أولوية بالغة وعلى رأسها التعليم والصحة والتشغيل والتكوين المهني بالإضافة إلى التنزيل الأمثل لورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم المرحلة الثالثة 2019-2023 ، ولاسيما من خلال إعطاء دفعة قوية للتنمية البشرية للأجيال الصاعدة.