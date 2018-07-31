النائبة البرلمانية بديعة الفيلالي عن حزب الاصالة والمعاصرة تراسل وزير الصحة عن معانات المواطنين حول مواعيد scanner و IRM بالمستشفى الجامعي بوجدة .

النائبة البرلمانية بديعة الفيلالي عن حزب الاصالة والمعاصرة

تراسل وزير الصحة عن معانات المواطنين حول مواعيد scanner و IRM بالمستشفى الجامعي بوجدة .

في إطار رفع معانات المواطنات والمواطنين بمدينة وجدة وجدة وجهة الشرق ، في ضعف تقديم الخدمات الصحية بالمستشفى الجامعي بمدينة وجدة ، راسلت البرلمانية بديعة الفيلالي وزير الصحة في سؤال كتابي عن طريق رئيس مجلس النواب وفقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب ، بخصوص التأخر الكبير لمواعيد » IRM , Scanner » بالمستشفى الجامعي بمدينة وجدة .

وتشير البرلمانية الفيلالي في سؤالها الكتابي لوزير الصحة إلى مختلف معانات ساكنة مدينة وجدة وجهة الشرق ، لضعف الخدمات المقدمة للمواطنين ، خصوصا وأن معظم المرضى الذين يقصدون هذا المستشفى من عائلات فقيرة تحمل بطاقة التغطية الصحية » راميد » ، مضيفة أن الكثير من المرضى يجدون صعوبة في التنقل إلى المستشفى لعدة مرات خصوصا الذين يقطنون خارج مدينة وجدة ، الأمر الذي يزيد من معاناتهم الصحية

وهي معانات تضاف إلى الظروف الغير ملائمة لإستقبال المرضى ، للنقص الكبير في عدد الأطر الصحية في المستشفى ، مقارنة مع ارتفاع عدد ساكنة مدينة وجدة والجهة ، وقد تسائلت البرلمانية بديعة الفيلالي في ختام السؤال الكتابي عن الإجراءات التي ستتخدها وزارة الصحة لتقديم خدمة » IRM ,Scanner » في الوقت المناسب لكل حالة ، علما أن المستشفى الجامعي بوجدة أعطى مواعيد تجاوزت السنة وهو ما يعتبر عبثا بصحة المرضى .