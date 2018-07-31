عامل اقليم جرادة يسلم شيكين بمبلغ 10 ملايين سنتيم لتعاونيتين لاستخراج الفحم

المملكة المغربية

وزارة الداخلية

عمالة إقليم جرادة

بــــلاغ

في إطار أجرأة التعهدات التي تم الالتزام بها في سياق التفاعل الإيجابي مع مطالب الساكنة المحلية، لا سيما ما يتعلق بالنهوض بالأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية لمستغلي آبار الفحم الحجري بطريقة عشوائية بجرادة( عمال السندريات)، عبر تنظيم الراغبين منهم في مزاولة هذا النشاط في إطار تعاونيات و شركات لضمان تسويق منتوجهم من الفحم للمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب ( قطاع الكهرباء) ، أشرف السيد عامل إقليم جرادة صباح يومه الاثنين 30 يوليوز 2018 بمقر العمالة على تسليم رئيس وأعضاء تعاونيتي « ب 12 للتنمية » و « ب 12 واحد للتنمية » بجرادة، شيكين بقيمة 100.000,00 درهم لكل واحد، مقابل الدفعة الأولى من منتوج الفحم الحجري التي تم تسليمها للمحطة بموجب اتفاقية الشراكة بين المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب – قطاع الكهرباء- و التعاونيتين السالفتي الذكر والمتعلقة بتزويد المحطة الحرارية بجرادة بالفحم الحجري،بالاضافة الى شهادة التأمين و شهادة الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، مما سيمكنها من الاستفادة من التغطية الصحية، و التأمين ضد حوادث الشغل و المسؤولية المدنية وبالتالي ضمان شروط السلامة في إطار القانون، وذلك بحضور مدير المحطة الحرارية بجرادة، نائب المدير الجهوي للبنك الشعبي بوجدة ، القطاعات المعنية، رجال السلطة، المنتخبون، رؤساء وممثلو المصالح الخارجية و الامنية ، ممثلو الهيئات السياسية ،المنظمات النقابية ، جمعيات المجتمع المدني ووسائل الاعلام.

ومعلوم ان هاتين التعاونيتين بالإضافة الى ثلاث تعاونيات و خمس شركات أخرى تم تأسيسها من طرف بعض العمال المشتغلين في الاستخراج العشوائي للفحم الحجري، قد استفادت من رخص استثنائية لاستغلال الفحم الحجري بجرادة، صادرة عن وزارة الطاقة و المعادن و التنمية المستدامة، حيث ستعمل هذه التعاونيات على تسويق منتوجها من الفحم الحجري للمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب –قطاع الكهرباء- بموجب اتفاقية شراكة، تستوجب تمكين العمال المشتغلين فيه من التغطية الصحية و الضمان الاجتماعي و التأمين و العمل على احترام شروط السلامة.

كما سيتم اعتماد نفس الاجراءات مع باقي التعاونيات و الشركات وفق المساطر التي تم اتباعها مع التعاونيتين السالفتي الذكر.