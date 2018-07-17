نجاح مهرجان الراي الدولي فخر لمدينة وجدة عاصمة الثقافة العربية

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تحتضن مدينة وجدة كما هو معلوم ، في الفترة الممتدة من 14 إلى 21 يوليوز 2018 ، فعاليات الدورة الثانية عشر لمهرجان الراي الدولي الذي بات موعدا سنويا قارا للاحتفاء بموسيقى الراي، وتقدم هذه الدورة، برنامجا متكاملا يلبي رغبات الجمهور الذي يرتقب أن يحل بالمدينة من مختلف جهات المملكة و من خارجها للاستمتاع بهذا الحدث الفني الدولي السنوي الذي يقام بعاصمة الشرق.

و يتميز هذا المهرجان الدولي المنظم من طرف جمعية « وجدة فنون » والتي يترأسها الدكتور محمد عمارة ، ببرمجة فنية غنية و انتقائية تجمع بين ألمع نجوم فن الراي العالمي وكذلك العرب لتميز هذه النسخة بتزامنها مع اختيار مدينة وجدة عاصمة للثقافة العربية، و احتفاء بالموسيقى العربية يستضيف المهرجان هذه السنة النجمة الكبيرة هويدا يوسف، كما سيكون الجمهور الوجدي مع نجوم الراي العالميين.

وفي ما يخص البرمجة الفنية لهذه الدورة، فسيتم تكريم الراي الشبابي بحضور النجم أيمن السرحاني ،الشاب حسام، ميدو بالحبيب، بالإضافة إلى أكثر من 30 موهبة شابة من الجهة الشرقية و مدينة وجدة، أما موسيقى الراب فستكون ممثلة ب dj hamida و soolking والموسيقى الشعبية مع الفنانين الستاتية، وعصام كمال الذي سيمثل موجة الموسيقى المغربية الحديثة.

كما سيتميز المهرجان لهذه السنة بإنشاء عدة مسارح و حفلات في وقت متزامن و أماكن مختلفة لخلق عرس موسيقي و تمتيع و إرضاء اكبر عدد من الجمهور .

و في هذا الاطار ستعرف ساحة زيري مهرجان غنائي متنوع العرض، مساء السبت 21 يوليوز ، من خلال تقديم وإدراج أصناف موسيقية متعددة من قبيل فن الراي الأصيل والموسيقى الاصيلة من خلال اوركسترا نبيل والشاب اميم والشاب اسماعيل و المطرب الوجدي ناصر مكري وفاطمة الزهراء لعروسي ، وموازاة مع ذلك ستختتم حفلات المنصة الكبرى للمهرجان، في نفس اليوم ، بحفل يحييه كل من مختار البركاني ، الشابة زهوانية، و رضا الطلياني.

يذكر انه على هامش هذه التظاهرة الدولية عقدت ندوة دولية لثقافة الراي يوم السبت 14 يوليوز 2018 في فندق أطلس تيرمينيس وجدة تحت شعار « الموسيقى العربية و موسيقى الراي: نقاط التشابه و نقاط الاختلاف » كما سيستمع الجمهور خلال السهرة الافتتاحية بملحمة موسيقية للموسيقى العربية الممزوجة بنغمات من الجهة الشرقية من إبداع المنتج الكبير نبيل الخالدي.

عبدالقادر البدوي