Communiqué de presse

Sous le Haut Patronage De Sa Majesté Le Roi Mohammed VI,

Du 14 juillet au 21 juillet 2018

Oujda célèbre la 12ème Edition Du Festival International Du Rai

Oujda, perle de l’Oriental, s’apprête à accueillir du 14 au 21 juillet 2018, le Festival International Du Rai dans sa 12ème édition, un évènement ancré dans le paysage culturel africain et arabe et incontournable pour les amoureux du Rai et de la musique du monde.

La programmation de cette édition reste toujours éclectique et fait appel à la crème des stars de la scène de la musique Rai au niveau mondial.

Cette édition coïncide avec la nomination de notre ville d’Oujda, capitale culturelle du monde arabe et la programmation va certainement de pair avec ce nouveau titre ; en invitant La musique arabe au festival par la présence de la grande diva Howaida Youssef.

Ce rendez-vous annuel qui colore la ville d’Oujda de paillettes musicales, qui s’enchaînent pendant 8 jours consécutifs, sera marqué cette année par une deuxième nouveauté qu’est la création de scènes concomitantes pour les trois derniers jours, pour faire plaisir le plus largement possible à notre public friand et amateur de RAI.

Dans le même contexte, le colloque international sur la culture RAI aura lieu le samedi 14 juillet 2018 à l’hôtel atlas Terminus & Spa – Oujda, sous le thème : « Musique Arabe et Rai : Similitudes et différences » et à la grande soirée d’ouverture le public aura le plaisir d’applaudir une fresque musicale créée par le grand artiste producteur Nabil El Khaldi sur la culture musicale arabe et de la Région de l’Oriental.

Pendant cette semaine où Oujda sera en effet la capitale mondiale du RAI, la musique RAI de demain sera à l’honneur avec la superstar du Rai moderne, Aymane Serhani, Cheb Houssam, Midou Belhbib et plus d’une trentaine de jeunes talents d’Oujda et de la région.

Le Rap sera représenté par DJ Hamida et Soolking.

La musique Chaabi sera présentée par la star Sttatia et la new wave marocaine sera sur la scène du centre-ville avec ISSAM KAMAL.

Le rai classique sera, comme chaque année la colonne vertébrale du festival et mettra en scène La grande Zahwania, Reda Taliani, et la star Mokhtar El Berkani.

La nomination de la ville d’Oujda comme capitale de la culture du monde arabe est une vraie fierté pour l’ensemble de la région de l’Oriental, et dans ce cadre on tient à rendre hommage à tous les artistes de la région qui souvent, avec de petits moyens ont contribué à cette avancée, et nous espérons que plus de possibilités soient offertes aux jeunes talents qui ne demandent qu’à éclore.

Au nom de tous les artistes de l’Oriental, nous adressons nos remerciements et notre gratitude à Sa Majesté le ROI MOHAMMED VI, pour l’octroi du Haut Patronage à cette édition. C’est une fierté et un honneur qui nous permet de donner le meilleur de nous-même pour faire de cette manifestation une réussite à l’échelle nationale et internationale.

Un grand merci aux autorités locales et à leur tête Mr le wali de la région ainsi qu’à nos élus qui ont toujours répondu présents.

Enfin nous tenons à remercier chaleureusement nos sponsors pour leur confiance et à notre public fidèle qui nous a toujours soutenu.

Pour plus d’informations, veuillez visiter notre site web :

www.festivaloujdarai.com