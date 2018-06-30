عبد النبي بعوي رئيس جهة الشرق يقيم حفل عشاء على شرف طاقم طبي قام بزراعة الكلي لمريضين بالمستشفى الجامعي بوجدة

بلاغ صحفي

السيد عبد النبي بعوي يقيم حفل عشاء على شرف طاقم طبي قام بزراعة الكلي لمريضين بالمستشفى الجامعي بوجدة

أقام السيد عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، حفل عشاء على شرف الفريق الطبي الذي أشرف على عملية زراعة الكلي لفائدة مريضين بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة.

ويأتي إجراء هذه العمليتين، بمشاركة كل من مصلحة جراحة الكلي والمسالك البولية، مصلحة الإنعاش والتخدير، مصلحة أمراض الكلي ومختبر التحاليل، مصلحة الصيدلة بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة، وبتعاون مع مجموعة من الأطباء الفرنسيين المتخصصين في هذا المجال ينتمون لجهة « غراند ايست » التي تربطها اتفاقية توأمة مع جهة الشرق.

وعبر السيد عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، عن شكره للفريق الطبي على المجهودات التي بذلوها لإنجاح العمليتين النوعيتين لزراعة الكلي، لأول مرة بجهة الشرق، لفائدة مريضين يعانيان من القصور الكلوي المزمن الكلي.