انطلاق فعاليات الدورة السابعة من المهرجان المغاربي للفيلم بوجدة (المغرب)

رفع الستار يوم أمس السبت 23 يونيو الجاري بمسرح محمد السادس، عن فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الفيلم المغاربي بوجدة، المنظم من لدن جمعية « سيني مغرب »، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تحت شعار: « السينما لغة العالم »، والذي عرف حضورا بارزا لألمع نجوم الفن والسينما في العالم العربي.

الدورة التي حملت اسم الفنان التشكيلي المغربي الراحل « مصطفى الرواس »، شهدت حضور الفنانة المصرية القديرة ليلى طاهر، والفنانة إلهام شاهين، بالإضافة للفنانين المغاربة إدريس الروخ، محمد خويي، عزيز داداس، هشام الوالي، سهام أسيف، سعيد باي،و يونس ميكري إلى جانب مجموعة من الفنانين المرموقين الذين أثروا الساحة الفنية السينمائية.

وكشف خالد سلي مدير مهرجان الفيلم المغاربي، في افتتاح فعاليات الدورة السابعة، « أن مهرجان الفن السابع بوجدة يواصل تألقه لتوسيع قاعدة الأصدقاء والفرقاء في بقاع العالم، بحكم الانفتاح الذي يعرفه المهرجان كل سنة، من خلال توحيد الشعوب حول لغة واحدة هي لغة القيم الكونية، وأضاف، أن جمعية « سيني مغرب » توقع كل سنة شراكات واتفاقيات مع مؤسسات وهيئات وطنية ودولية، الهدف من خلالها تطوير السينما، وتطوير العلاقات بين الأفراد والأمم.

وأشار، أن الرعاية السامية التي أنعم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس على المهرجان للسنة الرابعة على التوالي، تشكل مبعث فخر واعتزاز، وأن الثقة القوية التي توليها المؤسسات ومساهمتها في إنجاح المهرجان، تقابله الجمعية بمضاعفة الجهد لتحقيق المبتغى، ألا وهو نجاح وترسيخ الفن السابع بوجدة والجهة الشرقية.

وقام المهرجان الذي افتتحت فعالياته المطربة نبيلة معان، بتكريم الفنانة المصرية القديرة ليلى طاهر، والمخرج الجزائري الكبير أحمد الراشدي، والفنان المغربي الذي أعطى الشيء الكثير للسينما المغربية والدولية محمد خويي، بالإضافة إلى تكريم مخرجين وممثلين من دولة لبنان في إطار « سينما الضيف ».

للتذكير، عرفت جنبات مسرح محمد السادس حضورا متميزا للجماهير الوجدية، حيث غصت القاعة بشيوخ وشباب ونساء وأطفال، بالإضافة إلى حضور شخصيات بارزة تنتمي لعالم السياسة والفن والإبداع.