بلاغ صحفي

السيد عبد النبي بعوي يطلق الخط الجوي الرابط بين مطار العروي والدار البيضاء ب 300 درهم

أشرف السيد عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، والسيد علي خليل عامل إقليم الناظور، عشية يوم الجمعة 22 يونيو الجاري، على إطلاق اول رحلة جوية من طرف العربية للطيران المغرب التي تربط بين مطار العروي الناظور ومطار الدار البيضاء، وذلك بحضور السادة والسيدات أعضاء مجلس الجهة ومجموعة من الشخصيات.

وبهذه المناسبة، وقع السيد رئيس جهة الشرق اتفاقية شراكة مع المديرة العامة للعربية للطيران المغرب، بعد ان كان مجلس جهة الشرق، قد صادق يوم 4 يونيو الجاري، خلال اشغال دورته الاستثنائية، على اتفاقية شراكة بين جهة الشرق وجهة طنجة تطوان الحسيمة وشركة العربية للطيران المغرب تتعلق بالربط الجوي بين مطار الناظور العروي ومطار طنجة، وكذا بين مطار الناظور العروي ومطار الدار البيضاء، وذلك خلال فترة 2018ـ 2021 .

وبموجب هذه الاتفاقية، حدد ثمن تذكرة الطائرة في 300 درهم للرحلة وذلك لـ 80 مقعدا الأول فيما سوف تسوق المقاعد المتبقية بأثمنة توافق العرض والطلب.

وبرمجت شركة العربية للطيران، رحلاتها بين الناظور والدار البيضاء ليومين في الأسبوع هما الجمعة والأحد، اما الرحلات نحو مطار طنجة فستكون يومي الاثنين والخميس.

وفي هذا الإطار، أكد السيد عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، ان الاتفاقية الموقعة ستمتد لفترة 3 سنوات وقابلة للتجديد، مشيرا الى انه سيتعزز الخط الجهوي بجهة الشرق بخط اخر يربط بين مطار العروي الناظور ومطار ابن بطوطة بطنجة، خلال شهر أكتوبر المقبل، بعد توقيع الاتفاقية بين مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة والخطوط العربية للطيران المغرب.

وكشف انه سيتم خلال الأيام المقبلة، توقيع اتفاقية شراكة بين مجلس جهة الشرق والخطوط الملكية المغربية للطيران، وذلك لربط مطار العروي الناظور بأثمنة منخفضة وفي متناول المسافرين، ليضيف قائلا: « مجلس الجهة في مفاوضات مع شركات الطيران الجوية لربط مطار العروي الناظور بخط جوي جديد يربط بين مدينتي مالقا ومدريد الاسبانيتين ».

ويشكل تطوير رحلات النقل الجوي لجهة الشرق دعامة رئيسية لتطوير السياحة بالجهة، وتمكين أعداد مهمة من السياح من اكتشاف المؤهلات السياحية للمنطقة؛ وهو ما سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة الشرقية.

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