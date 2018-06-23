انطلاق فعاليات الدورة السابعة من المهرجان المغاربي للفيلم بوجدة (المغرب)

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبمناسبة اختيار وجدة عاصمة للثقافة العربية لعامه 2018، تنطلق يومه السبت 23 يونيو الجاري على الساعة الثامنة مساء، فعاليات النسخة السابعة من المهرجان المغاربي للفيلم بوجدة بمسرح محمد السادس، تحت شعار: « السينما لغة العالم ».

الدورة التي تحمل اسم الفنان التشكيلي المغربي الراحل « مصطفى الرواس »، ستعرف حضورا بارزا لألمع نجوم الفن والسينما العربية والدولية.

وسيكرم المهرجان في حفل الافتتاح، وجوها سينمائية وفنية بارزة على الصعيد الدولي والمغاربي والوطني والجهوي، من بينهم الفنانة المصرية القديرة ليلى طاهر، والممثلة اللبنانية كارمن لبوص والممثل المغربي القدير محمد خويي، حيث تراهن الجمعية خلال هذه الدورة على تعزيز وتقوية المكانة التي حققها المهرجان على مر الدورات السابقة، لجعل مدينة وجدة قبلة سينمائية وسياحية مغاربية وعربية متميزة.

وسيتواصل البرنامج العام على مدى خمسة أيام، بعروض سينمائية طويلة وأخرى قصيرة، بالإضافة إلى أفلام خارج المسابقة الرسمية، حيث ستخصص جوائز هامة لكلتا المسابقتين، وموازاة مع العروض السينمائية الرسمية، ستنظم ندوة دولية في محور « السينما لغة العالم » ينشطها نقاد ومخرجون وسينمائيون معروفون على الساحة المغاربية والدولية، إلى جانب جلسات خاصة بمناقشة أفلام المسابقة الرسمية، وأخرى للاستفادة من تجارب ضيوف المهرجان من مخرجين ومهنيين.

للاستفسار يمكن الاتصال بجمعية سيني مغرب :

06.73.44.89.42 / 06.61.62.52.51/ 06.07.24.03.04

أو عبر البريد الالكتروني:

Cinemaghreb13@gmail.com

أو عبر الصفحات الرسمية للمهرجان:

WWW.FACEBOOK.COM/FMFOUJDA

WWW.FESTIVALMAGHREBINFILM.MA