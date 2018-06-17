المملكة المغربية

وزارة الداخلية

عمالة إقليم جرادة

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عامل إقليم جرادة يسلم رخصا استثنائية لاستغلال الفحم الحجري

في إطار أجرأة التعهدات التي تم الالتزام بها في سياق التفاعل الإيجابي مع مطالب الساكنة المحلية لا سيما فيما يتعلق بالنهوض بالأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية لمستغلي آبار الفحم الحجري بطريقة عشوائية بجرادة( عمال السندريات) ، أشرف السيد عامل إقليم جرادة رفقة السيد علي ملوكي مدير العادن بوزارة الطاقة و المعادن و التنمية المستدامة صباح يومه الثلاثاء 12 يونيو 2018 على تسليم رخص استثنائية لاستغلال الفحم الحجري بآبار الفحم بجرادة، صادرة عن وزارة الطاقة و المعادن و التنمية المستدامة لفائدة رؤساء 5 شركات و تعاونية واحدة و يتعلق الامر بالشركات المسماة: » CROISEMENT B12 LMMATAR »، « واد اللوزة ب 12 « ، « حاسي بلال للتنمية « ، »دوار ب 12 لعوينات « ، »أحمد بن الشيخ B12 ، والتعاونية المسماة « مزغنان للتنمية »، الكائن مقراتها ب 150 CDM بجرادة ؛ و ذلك بحضور أعضاء هذه الشركات و التعاونية.

و ستتمكن هذه الشركات من تسويق منتوجها من الفحم الحجري للمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب –قطاع الكهرباء- في إطار اتفاقية شراكة، تستوجب تمكين العمال المشتغلين فيه من التغطية الصحية و الضمان الاجتماعي و التأمين و العمل على احترام شروط السلامة.

و تجدر الإشارة إلى أنه سبق تسليم رخص استثنائية لاستغلال الفحم الحجري صادرة عن وزارة الطاقة و المعادن و التنمية المستدامة لفائدة 04 تعاونيات .