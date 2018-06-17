عبد الكريم برشيد رئيسا للجنة تحكيم الدورة السابعة من المهرجان المغاربي للفيلم بوجدة (المغرب)

في إطار اختيار وجدة عاصمة للثقافة العربية لعامه 2018، تعلن جمعية سيني مغرب، أنها ستنظم الدورة السابعة من مهرجان الفيلم المغاربي، تحت شعار: « السينما لغة العالم »، دورة الفنان التشكيلي الراحل مصطفى الرواس، بمسرح محمد السادس بوجدة من 23 إلى 27 يونيو 2018، حيث ستعرف هذه الدورة مشاركة الدول المغاربية الخمس ودول عربية وإفريقية، بحضور وازن لنجوم السينما والنقاد والصحفيين والأدباء المرموقين، بالإضافة إلى سينما الضيف.

ويترأس لجنة تحكيم الدورة السابعة للأفلام الطويلة، الكاتب والناقد والمخرج الكبير عبد الكريم برشيد، وبعضوية كل من المخرج الجزائري لطفي بوشوشي، ومدير التصوير الفرنسي جون بيير سوفير، والممثل التونسي أحمد حفيان، و الخبير الفني والمهندس ديكور البلجيكي بيير فرنسوا ليمبوش، بينما يترأس لجنة الفيلم القصير المغاربي، الإعلامية البارزة فاطمة إفريقي، وبعضوية الناقد والصحفي الهندي نيرمال دهار، والممثلة الفرنسية من أصول عربية صونيا عكاشة، والممثلة المغربية سهام أسيف، والمنتجة المغربية رشيدة سعدي.

وسيكرم المهرجان وجوها سينمائية وفنية بارزة على الصعيد الدولي والمغاربي والوطني والجهوي، من بينهم الفنانة المصرية القديرة ليلى طاهر، والممثل المغربي القدير محمد خيي، والممثلة اللبنانية كارمن لبوص، والفنان الوجدي القدير محمد شعبان، حيث تراهن الجمعية خلال هذه الدورة على تعزيز وتقوية المكانة التي حققها المهرجان على مر الدورات السابقة، لجعل مدينة وجدة قبلة سينمائية وسياحية مغاربية وعربية متميزة.

وبرنامج هذه الدورة ثري ومتنوع، يجمع ما بين العروض السينمائية، والورشات التقنية والفنية، والندوات والموائد المستديرة، بالإضافة إلى « ماستر كلاص » يؤطرها المخرج السينمائي المغربي فوزي بنسعيدي، وتنظيم « إقامة للسيناريو » يشرف على تأطيرها السيناريست المغربي عثمان أشقرا، و »إقامة سينمائية » ثانية يشرف عليها الممثل الفرنسي جيرمي بنستر، تدعى « أوريونطال لاب ORIENTAL LAB »، تهتم بدعم مبدعي الأفلام والإعلام للتعريف بما تزخر به جهة الشرق من مؤهلات تاريخية وجيوغرافية وطبيعية، وتبادل الخبرات بين المشاركين فيها.

وسينفذ البرنامج العام على مدى خمسة أيام متواصلة، بعروض سينمائية طويلة وأخرى قصيرة، بالإضافة إلى أفلام خارج المسابقة الرسمية، حيث ستخصص جوائز هامة لكلتا المسابقتين، وموازاة مع العروض السينمائية الرسمية، ستنظم ندوة دولية في محور « السينما لغة العالم » ينشطها نقاد ومخرجون وسينمائيون معروفون على الساحة المغاربية والدولية، وستنظم جلسات خاصة لمناقشة أفلام المسابقة الرسمية، وليلة أخرى للاستفادة من تجارب ضيوف المهرجان من مخرجين ومهنيين.

هذا، وستعرف مدينة وجدة إقامة معارض فنية وتراثية تبرز ما للمدينة من مؤهلات حضارية وإنسانية وتاريخية طيلة أيام المهرجان، الذي سيعرف تنظيم صبيحة سينمائية خاصة بالأطفال والناشئة للتعريف بالسينما وتحبيبها لديهم.

وتتنوع فقرات برنامج هذه الدورة من مهرجان الفيلم المغاربي في نسخته السابعة، والتي تروم من خلاله جمعية سيني مغرب، إشاعة ثقافة سينمائية جادة وهادفة بجهة الشرق، لهذا تدعو الجمعية كل المتتبعين والمهتمين والعموم إلى حضور كافة الأنشطة والفقرات المبرمجة (وفق برنامج سيمنح للجميع فرصة الحضور) في الطبعة السابعة للمهرجان.

للاستفسار يمكن الاتصال بجمعية سيني مغرب :

06.73.44.89.42 / 06.61.62.52.51/ 06.07.24.03.04

أو عبر البريد الالكتروني:

Cinemaghreb13@gmail.com

أو عبر الصفحات الرسمية للمهرجان:

WWW.FACEBOOK.COM/FMFOUJDA

WWW.FESTIVALMAGHREBINFILM.MA