المجلس الاداري لأكاديمية جهة الشرق يصادق بالإجماع على مشروع النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية

انعقد المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق في دورة استثنائية، يوم الإثنين 28 ماي 2018 بقاعة عبد العزيز أمين بمقر الأكاديمية، ترأس أشغال هذه الدورة الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية، السيد يوسف بلقاسمي، بحضور ممثل السيد والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة- أنجاد وممثلو عمال صاحب الجلالة على أقاليم الجهة، والمديرون الاقليميون بالجهة و عضوات وأعضاء المجلس الاداري.

وأوضح السيد الكاتب العام في كلمته، نيابة عن السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، السياق العام الذي يطبع هذه الدورة الاستثنائية، والتي خصصت لتدارس والمصادقة على مشروع النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق، مشيرا إلى أنه سيشكل أداة أساسية لترسيخ الجهوية في تدبير الشأن التربوي، وتمكين الأكاديمية من تلبية حاجياتها الحقيقية الكمية والنوعية من الموارد البشرية، وإرساء الجهوية المتقدمة من خلال استكمال مشروع اللامركزية واللاتمركز في قطاع التربية الوطنية، ومواكبة ورش إصلاح منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، وتعزيز ديناميته، وإرساء قواعد الحكامة الجيدة في القطاع لإنجاح تنزيل مضامين الرؤية الاستراتيجية 2015-2030.

وبعد قراءة تقرير اللجنة المكلفة بالموارد البشرية والشؤون التربوية وتطوير الشراكات والعرض التربوي بالتعليمين العمومي والخصوصي، استعرض السيد محمد ديب مدير الأكاديمية السياق العام لإعداد مشروع النظام الأساسي لأطر الأكاديمية، والأهداف الأساسية، والمقتضيات الجديدة التي جاء بها هذا المشروع. وأوضح أن النظام الأساسي لأطر الأكاديمية يهدف إلى ملاءمة وضعية الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بصفتها مؤسسة عمومية مع مستلزمات القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، كما يحدد الشروط والضمانات الأساسية الخاصة بأطر الأكاديمية، والمتعلقة على الخصوص، بالتوظيف، والأجور، والمسار المهني، والحقوق والواجبات، والحماية الاجتماعية، والنظام التأديبي، وتمثيلية الأطر، والوضعيات، وضمان التحفيز المستمر على مدار الحياة المهنية.

وناقش أعضاء المجلس الإداري مضامين المشروع المقترح، مثمنين المقتضيات الجديدة التي جاء بها، والتي تمنح ضمانات جديدة للإطار المتعاقد على غرار باقي موظفي الدولة، وبعد تقديم إجابات وتوضيحات كل من السيد الكاتب العام للوزارة والسيد مدير الأكاديمية حول النقاط المثارة خلال المناقشة، تمت المصادقة بالإجماع على مشروع النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق.

بعد ذلك تمت تلاوة برقية الولاء والاخلاص المرفوعة للسدة العالية بالله، صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بمناسبة اختتام أشغال المجلس الاداري لأكاديمية جهة الشرق .

مصلحة التواصل وتتبع أشغال المجلس الإداري.