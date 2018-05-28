بالشفاء العاجل للأستاذ محمد شركي
على اثر الحادث الذي تعرض له الأستاذ محمد شركي مفتش ــــ متقاعد ـــ بوزارة التربية والتعليم سابقا بأكاديمية جهة الشرق ، وعضو بهيئة التحرير بالجريدة الالكترونية « وجدة سيتي » والذي تسبب له في كسر على مستوى الكتف الأيسر ، حيث اجريت له عملية جراحية باحدى المصحات الخاصة بوجدة تكللت بالنجاح ، وبهذه المناسبة نتمنى الشفاء العاجل للأستاذ محمد شركي ، وان يجعل ما اصابه في ميزان حسناته ، وان يحفظه من كل مكروه
3 Comments
شكرا الله عز وجل مواساتكم لي ولا اراكم مكروها في أنفسكم أو في اعزائكم ورمضان مبارك
لقد فوجئنا بهذا الخبر الحزين ولكن ما شاء الله فعل..ندعو الله تعالى أن يشفي الأخ والكاتب الكبير محمد الشركي حتى يعود إلى حيويته المعهودة في الدفاع عن الحق وكشف زيف المغرضين والمتربصين بهذا الدين في هذا البلد العزيز. شافاه الله وعافاه وشتت ضرره وأعاده إلينا سالما غانما معافى بحول الله.
أتمنى الشفاء العاجل للأستاذمحمد شركي ليعود لنشاطه وقرائه