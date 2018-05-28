بالشفاء العاجل للأستاذ محمد شركي

على اثر الحادث الذي تعرض له الأستاذ محمد شركي مفتش ــــ متقاعد ـــ بوزارة التربية والتعليم سابقا بأكاديمية جهة الشرق ، وعضو بهيئة التحرير بالجريدة الالكترونية « وجدة سيتي » والذي تسبب له في كسر على مستوى الكتف الأيسر ، حيث اجريت له عملية جراحية باحدى المصحات الخاصة بوجدة تكللت بالنجاح ، وبهذه المناسبة نتمنى الشفاء العاجل للأستاذ محمد شركي ، وان يجعل ما اصابه في ميزان حسناته ، وان يحفظه من كل مكروه