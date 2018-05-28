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بالشفاء العاجل للأستاذ محمد شركي

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على اثر الحادث الذي تعرض له الأستاذ محمد شركي مفتش ــــ متقاعد ـــ بوزارة التربية والتعليم سابقا بأكاديمية جهة الشرق ، وعضو بهيئة التحرير بالجريدة الالكترونية « وجدة سيتي  » والذي تسبب له في كسر على مستوى الكتف الأيسر ، حيث اجريت له عملية جراحية باحدى المصحات الخاصة بوجدة تكللت بالنجاح ، وبهذه المناسبة نتمنى الشفاء العاجل للأستاذ محمد شركي ، وان يجعل ما اصابه في ميزان حسناته ، وان يحفظه من كل مكروه

 
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3 Comments

  1. Mohammed chergui
    28/05/2018 at 20:10

    شكرا الله عز وجل مواساتكم لي ولا اراكم مكروها في أنفسكم أو في اعزائكم ورمضان مبارك

  2. أحمد الجبلي
    28/05/2018 at 20:23

    لقد فوجئنا بهذا الخبر الحزين ولكن ما شاء الله فعل..ندعو الله تعالى أن يشفي الأخ والكاتب الكبير محمد الشركي حتى يعود إلى حيويته المعهودة في الدفاع عن الحق وكشف زيف المغرضين والمتربصين بهذا الدين في هذا البلد العزيز. شافاه الله وعافاه وشتت ضرره وأعاده إلينا سالما غانما معافى بحول الله.

  3. رمضان مصباح
    29/05/2018 at 01:52

    أتمنى الشفاء العاجل للأستاذمحمد شركي ليعود لنشاطه وقرائه

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