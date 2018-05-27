تعزية في وفاة ابنة اخينا عزوز بوفلجات

انتقلت الى دار البقاء ابنة صديقنا عزوز بوفلجات,مخلفة وراءهاعدة اطفال,وبهذه المناسبة الاليمة اتقدم باحر التعازي الى والدها والى اخوتها واخواتها وزوجها السيد البكاي الموظف بالمقاطعة الحضرية 12والى جميع ابنائها املا من العلي القدير ان يلهم الجميع الصبر الجميل في هذا المصاب الجلل.

كما ادعو للفقيدة بالرحمة والمغفرة,وان يسكنها خالقها فسيح جنانه,انه مجيب الدعوات.

اللهم انها عانت الام الداء في دار الدنيا,وخلفت وراءها اطفالا صغاراسيفتقدون حنان الام.اللهم اكرم نزلها,وتجاوزعن سيئاتها وضاعف حسناتها,وتقبلها مع من تحب وترضى يا ارحم الراحمين,

انا لله وانا اليه راجعون