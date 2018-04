Comment ? Les Oulad Zaid -commune de Ain Sfa Oujda- sans électricité ?

Les habitants de douar Oulad Zaid , commune de Ain Sfa, ont appris avec consternation et colère que la société chargée des travaux de raccordement au réseau électrique national a plié bagage et que par conséquent, ils devront prendre leur mal en patience à attendre un éventuel retour. Qui n’est d’ailleurs pas certain après avoir attendu depuis déjà un assez long temps. Les Oulad Zaid, qui ont beaucoup investi dans la mise en valeur de leurs terres : construction de maisons neuves, restauration des maisons anciennes (avec permis de bâtir), installation de clôtures, plantation d’arbres fruitiers, forage de puits à une profondeur de 250 m, se sentent lésés, sanctionnés par l’ONE, abandonnés par les responsables.

Un retour en arrière s’avère nécessaire pour éclairer les responsables d’un côté, et les lecteurs de l’autre.

A la fin du mois d’octobre 2017, une équipe d’ouvriers attachés à la société chargée des travaux de raccordement au réseau électrique national, s’est présentée au douar pour faire part à leurs habitants du tracé et de l’emplacement des poteaux. Tracé et emplacement déjà sur papier et en main. Comme j’étais sur place, je leur ai expliqué que le tracé qu’ils avaient établis sans prendre connaissance la réalité sur le terrain ne pouvait pas être appliqué sur une terre irriguée par le système du goutte à goutte. En effet, le tracé et l’emplacement des poteaux tombent directement sur la conduite d’eau qui alimente les tuyaux goutteurs. Je leur ai alors proposé de légèrement modifier le tracé d’un demi-mètre plus haut, au-delà de la clôture, ce qui le ferait tomber sur la propriété du voisin dont la terre est de culture sèche (bour). Ils avaient refusé sous prétexte que le propriétaire de ladite terre avait menacé d’abattre les poteaux si jamais ils les érigeaient sur sa propriété (communication enregistrée sur mon portable). Puis ils sont partis. Le samedi suivant, j’ai appelé le propriétaire de la terre qui a totalement démenti les allégations de l’équipe de l’ONE : il était d’accord pour la modification du tracé de manière à passer sur sa terre (On peut à tout moment l’appeler ou le recevoir pour confirmation). En principe, la société devrait informer la commune des faits. Ce qui n’a pas été fait.

Nous avons pris contact avec le service technique de la commune de Ain Sfa qui a renoué avec le responsable en place de la société qui s’est rendu sur les lieux et à qui nous avons expliqué la situation et montré le nouveau tracé. Il a été d’accord tant que le tracé proposé demeure conforme à leurs prévisions (10 poteaux sur une ligne droite, depuis la route goudronnée jusqu’au douar). Le responsable en question est revenu une seconde fois nous apprendre, sans nous donner d’autres explications, d’attendre encore quelques mois. Les habitants du douar des Oulad Zaid sont lassés d’attendre.

De ce fait, nous apprenons à monsieur le président de la commune de Ain Sfa qui est également le président de la région de l’Oriental, à monsieur le wali de la wilaya d’Oujda, à monsieur le directeur de l’ONE, que les habitants de Douar Oulad Zaid, situé à 4 kilomètres de Ain Sfa, sur la route qui la relie à Oujda, sont les seuls à ne pas bénéficier de la campagne de l’électrification du monde rural. Tous les douars limitrophes, toutes les maisons, aussi dispersées les unes des autres, en ont bénéficié, excepté le douar des Oulad Zaid dont les constructions forment une agglomération. Nous leur apprenons également, que nos parents ont fui la campagne à cause de l’eau et de ‘’la lumière’’ (l’électricité). L’eau, nous l’avons tirée des entrailles de la terre, et à quel prix !!! Quant à ‘’la lumière’’, il est de votre ressort de nous la fournir ou de nous la faire fournir !!!

En conclusion : Ne nous laissez pas sans ‘’lumière’’ !!! Ne nous laissez pas non plus regretter nos investissements dans la mise en valeur de nos campagnes qui sont si jolies, et qui le sont encore plus avec ‘’la lumière’’ !