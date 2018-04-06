السيد عبدالنبي بعوي رئيس جهة الشرق يعطي انطلاقة مشاريع تنموية باقليم جرادة

بلاغ صحفي

السيد رئيس جهة الشرق يعطي انطلاقة مشاريع تنموية باقليم جرادة

اشرف السيد عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، رفقة السيد عامل اقليم جرادة، يوم الاربعاء 4 ابريل 2018، على اعطاء انطلاقة اشغال بناء الطريق الرابطة بين مركز لمريجة بدوار جبابرة ولمسيديرة، وذلك بجماعة اولاد غزيل.

ويهدف مشروع الطريق المذكورة التي ستمتد على طول 13 كلم، وبتكلفة اجمالية قدرها 10 مليون و 464 الف درهم، الى فك العزلة عن الدواوير القروية، والمساهمة في التنمية السوسيواقتصادية والاجتماعية بالمنطقة . وحددت مدة انجاز المشروع في 10 اشهر.

وتقدر المشاريع الخاصة بالطرقات المبرمجة من طرف مجلس جهة الشرق لفائدة جماعات اقليم جرادة خلال 2017ـ 2018، بازيد من 133 كيلومتر بغلاف مالي يزيد عن 132 مليون درهم و 342 الف درهم.

كما اشرف السيد عبد النبي بعوي والسيد عامل اقليم جرادة، على توزيع الالواح الشمسية على السكان الرحل في اطار برنامج لمجلس جهة الشرق يهدف الى تحسين ظروف عيش هذه الفئة من ساكنة العالم القروي.

واكد السيد عبد النبي بعوي، على ان » حجم المشاريع الممولة من طرف مجلس جهة الشرق لفائدة الجماعات الترابية باقليم جرادة، تجاوزت قيمتها المالية ازيد من 300 مليون درهم، همت مختلف المجالات من ماء وكهرباء وكذا تعزيز وتقوية الشبكة الطرقية والبنيات التحتية.. »، مشيرا الى ان مجلس الجهة سيبرمج مشاريع تنموية اخرى لفائدة جماعات الاقليم خلال السنوات المقبلة.

كما جرت بهذه المناسبة تقديم شروحات ومعطيات حول مختلف المشاريع الممولة من طرف مجلس جهة الشرق في اطار برنامج التنمية الجهوية التي تهم مجال تشجيع التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي،حيث قام مجلس جهة الشرق باقتناء 9 حافلات للنقل المدرسي، كما تمت برمجة بناء مدرستين جماعيتان بجماعتي لعوينات ولبخاتة، الا ان التاخر في الاعلان عن صفقات بناء المدرستين يرجع الى مشكل تسوية العقار من طرف الجماعات المستفيدة.

كما قام مجلس جهة الشرق باقتناء مجموعة من الاليات لتعزيز الخدمات الاجتماعية، همت اقتناء حافلة لنقل الركاب مخصصة لطلبة اقليم جرادة الذين يتابعون دراستهم بجامعة محمد الاول بوجدة، بالإضافة الى اقتناء 9 سيارات اسعاف، وشاحنتين لجمع النفايات وحافلتين لنقل الموظفين.

وفي اطار تاهيل المراكز الناشئة وتنمية العالم القروي، خصص مجلس جهة الشرق 18 ملعبا رياضيا للقرب لفائدة الجماعات الترابية باقليم جرادة، و 3 مراكز سوسيو رياضية بكل من جرادة، قنفودة، وعين بني مطهر، وانشاء منطقة ذات التجهيز التدريجي بجماعة قنفودة، بالاضافة الى تاهيل مركز مريجة.