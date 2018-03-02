انعقاد دورة فبراير لغرفة الصناعة التقليدية بالدريوش تحت رئاسة ادريس بوجوالة و بحضور عامل الاقليم VIDEO

عقدت غرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق دورة فبراير برئاسة السيد ادريس بوجوالة وبحضور السيد عامل اقليم تاوريرت كما حضر اشغال هذا الاجتماع السادة أعضاء غرفة الشرق للصناعة التقليدي ة والمدير الجهوي للصناعة التقليدية السيد خالد دليمي ومدير غرفة الشرق للصناعة التقليدية عبد الناصر بودشيش والسيد حسين استيتو المدير الاقليمي للصناعة التقليدية لاقليمي الناظور وادريوش وقد تضن جدول اعمال هذه الدورة النقط التالية

1- عرض محضر اجتماع دورة أكتوبر 2017 لهيئة غرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق.

2-مناقشة رسالة رئيس الحكومة حول تقديم مقترحات من أجل تعديل وملاءمة القانون رقم 18.09 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية.

3- تقديم مقترحات حول القانون المنظم لمزاولة حرف الصناعة التقليدية.

4- عقد اتفاقية شراكة مع جمعية الشؤون الاجتماعية لموظفي غرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق.

5-الموافقة على إحداث ملحقات لغرفة الصناعة التقليدية باقاليم جهة الشرق.

6- المعاييرالمتبعة في تأسيس التعاونيات الخاصة بقطاع الصناعة التقليدية .

7-مناقشة ظبط وتقديم خدمات البطاءق والشواهد الحرفية الصادرة عن غرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق .

8- المساهمة في إنجاح المعارض الجهوية لمنتوجات الصناعة التقليدية .

9- عرض تقارير اللجان .

10- عرض الحساب الإداري للغرفة برسم سنة 2017

وقد تمت مناقشة ودراسة جميع النقط الواردة في جدول الاعمال نقاشا بناءا يتسم بالغيرة على القطاع وروح المسؤولية مع تثمين الجهود المبذولة من طرف رئيس الغرفة لخدمة مصالح الصناع التقليديين ومواكبتهم وتأطيرهم على جميع المستويات والاصعدة التكوين واستكمال التكوين التسويق المعارض

وفي الختام تم رفع برقية ولاء وأخلاص الى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده