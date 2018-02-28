بلاغ صحفي

تخصيص 305 مليون درهم لتأهيل 3 جماعات بإقليم الدريوش

شارك السيد عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق الى جانب السيد محمد رشدي عامل إقليم الدريوش، في الاجتماع المنعقد بمقر العمالة مع السادة رؤساء ثلاث جماعات حضرية بالإقليم (بن طيب، الدريوش، وميضار)، لدراسة إجراءات تنفيذ اتفاقية الشراكة الخاصة بالتأهيل الحضري للجماعات المذكورة والتي رصد لها غلاف مالي يقدر بحوالي 305 مليون درهم، وذلك بحضور كل من السيد رئيس المجلس الإقليمي للدريوش، والسادة والسيدات أعضاء مجلس الجهة، وممثل المديرية الجهوية لوزارة السكنى وسياسة المدينة، ومدير شركة العمران بالناظورـ الدريوش، ورؤساء المصالح اللاممركزة.

وقال السيد عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق في كلمته خلال الاجتماع المذكور، ان هذه الاتفاقية التي استفادت منها 3 جماعات بإقليم الدريوش، والتي تقدر قيمتها ب 305 مليون درهم، على مدى 3 سنوات، تخص التهيئة الحضرية هذه الجماعات، مشيرا الى ان مجلس الجهة ساهم في اتفاقيات سابقة وفي مشاريع تنموية مختلفة بجماعات بالإقليم.

وكشف السيد عبد النبي بعوي، عن مجموعة من المشاريع التنموية التي استفاد منها الإقليمي والتي تتعلق بإنجاز 21 ملعب للقرب، وقاعة مغطاة بجماعة بني الطيب، و4 مراكز سوسيو رياضية، بالإضافة الى تهيئة أكثر من 18 مركز قروي، مشيرا الى ان العديد من هذه المشاريع انتهت بها الاشغال، ومنها من تعرف نسبة اشغال متقدمة.

وفيما يخص التكوين، أوضح السيد عبد النبي بعوي، ان إقليم سيستفيد من 3 مراكز للتكوين المهني، بكل من بن طيب وميضار، في حين ستتكلف الوزارة المعنية بإنجاز مركز للتكوين المهني بالدريوش.

والى جانب كل المشاريع المذكورة والتي لقيت استحسانا وترحيبا كبيرين من طرف ساكنة ومنتخبي إقليم الدريوش، قال السيد عبد النبي بعوي، ان ازيد من 46 دوارا، بالإقليم استفاد من مشاريع الكهرباء بقيمة مالية تناهز 31 مليون درهم، زيادة على انجاز 18 ثقب مائي.

وأكد السيد محمد رشدي عامل إقليم الدريوش، على أن الاتفاقية تهم تنفيذ مشاريع التهيئة الحضرية وتعزيز البينة التحتية، وإحداث المرافق الاجتماعية، والرفع من جودة الخدمات الأساسية، وذلك عبر تحديد الأولويات من طرف الجماعات المستفيدة من الاتفاقية.

ومن جهته، عبر السيد عبد المنعم الفتاحي، رئيس المجلس الإقليمي للدريوش، عن شكره الكبير للمجهودات التي يقدمها مجلس جهة الشرق لفائدة الاقليم لتجاوز حجم الخصاص والحاجيات التي يعرفها.

وبدورهم عبر رؤساء الجماعات المستفيدة من الاتفاقية عن شكرهم الكبير للمجهودات التي يبذلها السيد رئيس مجلس جهة الشرق لفائدة جماعات إقليم الدريوش.