Communiqué de presse Résidence artistique – ON Musique

Résidence : du 14 au 28 février 2018 au studio GVR* à Oujda

Concert de clôture : le samedi 3 mars 2018 à 19h au Centre Culturel Pasteur d’Oujda

Dans le cadre de la 5ème édition du Festival Culture Métisse, deux artistes marocains du groupe SNITRA du Collectif Tzouri sont allés à Nouakchott pour une résidence artistique avec le groupe mauritanien HARMATTAN du 20 au 28 octobre 2017. Cette 1ère partie, consacrée à la création et l’échange, s’est soldée par une belle soirée de clôture, le 28 octobre à Nouakchott.

La 2ème partie de cette résidence artistique qui s’intitule ON Musique se déroule à Oujda du 14 au 28 février 2018. Les artistes mauritaniens rejoignent leurs homologues marocains pour partager, créer et, à la fin, présenter au public oujdi l’ensemble de la création issue des deux étapes de la résidence artistique.

Rencontre de deux cultures francophones du sud (Maroc & Mauritanie), la résidence vise à valoriser et promouvoir la diversité culturelle à travers le métissage des genres, des instruments et des sonorités. Des ateliers d’initiation musicale sont également proposés aux jeunes élèves des écoles partenaires et aux apprenants de l’Institut français d’Oujda.

ON Musique se clôture par un concert le samedi 3 mars à 19h au Centre Culturel Pasteur. Une dizaine de titres originaux créés pendant la résidence seront joués en exclusivité devant le public oujdi. Le répertoire sera composé de chanson en langue française, Arabe et langue maternelle et abordera des thèmes d’actualités comme l’immigration clandestine, la radicalisation, la violence, l’éducation …

*GVR : Golden Voice Records. Studio de composition et d’enregistrement musical.

Kamal bouzarmadh. Adresse : N° 30, rue F3, Lot. Bouchikhi, hay Tennis, Oujda. Tel : 0611611188. Email : kamalbtoto@gmail.com

Groupe SNITRA :

Fondé en 2014, Snitra est un groupe de fusion, rock, blues, jazz, reggae, et folklore marocain.

Le nom Snitra est un mot amazigh qui signifie « guitare » ou tout instrument à cordes.

Depuis sa fondation, la première priorité du groupe Snitra était de transmettre la musique historique de notre pays au reste du monde pour lui donner une nouvelle empreinte plus moderne. C’est pour cela que le groupe joue avec un style de fusion afin de mélanger notre musique folklorique avec des différents styles qui appartiennent à d’autres cultures.

Groupe HARMATTAN :

Ils se sont connus au Centre de Formation de Musique et de Gestion des Techniques du Spectacle de l’association Nouakchott Music Action. En formation depuis 2010 ces jeunes jouent ensemble depuis 3 ans, ils ont créé le groupe « harmattan » qui commence à se faire connaitre sur la scène musicale mauritanienne.

́̀

Harmattan s’est constitué en 2014 et veut amener la musique mauritanienne partout dans le globe terrestre.

Leur style s’inspire et fusionne les différentes richesses musicales mauritaniennes et d’ailleurs. Leur rêve est de parvenir à créer une musique mauritanienne moderne qui transcende les barrières communautaires et les cloisonnements musicaux. Le groupe a la volonté de valoriser la culture mauritanienne à travers toutes ses composantes, langues et sonorités.

Avec le métissage des genres nous apportons notre contribution, prônons le rapprochement des peuples et ainsi consolider le vivre ensemble et le faire ensemble.

Programme de la résidence :

Opération Date Horaire Lieu

Arrivée de Nouakchott du groupe Harmattan Mardi 13/02 21h30 Aéroport International d’Oujda

Création et répétition Du 14 au 28/02

Sauf les 18 et 25/02 De 10h à 13h

et de 16h à 18h Studio GVR

30, rue F3, Lot. Bouchikhi, hay Tennis, Oujda

Séance photo Dimanche 18/02 14h Fondation Moulay Slimane

Derb Sania, rue de Marrakech, Oujda

Ateliers d’initiation musicale au profit

des apprenants

de l’Institut français d’Oujda Samedi 24/02 De 10h00 à 11h30 Annexe de l’Institut français d’Oujda

16, rue Imam Chafii, Oujda

De 16h30 à 18h Médiathèque de l’Institut français d’Oujda

3, rue de Berkane, Oujda

Mercredi 28/02 De 16h à 17h30 Annexe de l’Institut français d’Oujda

16, rue Imam Chafii, Oujda

Passage à la radio SNRT Oujda Samedi 24/02 De 12h à 13h SNRT Oujda

Sortie-découverte

de la région Dimanche 25/02 9h30 Tafoughalt

Enregistrement

des titres créés À partir du jeudi

1er mars Studio GVR

30, rue F3, Lot. Bouchikhi, hay Tennis, Oujda

Rencontre avec

le public Vendredi 02/03 De 14h30 à 15h45 Médiathèque de l’Institut français d’Oujda

3, rue de Berkane, Oujda

Concert de clôture Samedi 03/03 19h Centre Culturel

(Place Pasteur, Oujda)

Départ d’Oujda vers Nouakchott Dimanche 04/03 8h50 Aéroport International d’Oujda

Séance Photos à la Fondation Moulay Slimane

CONTACTS

Yannick Beauvais

Directrice de l’Institut français d’Oujda

yannick.beauvais@institutfrancais-maroc.com

+212 6 61 26 46 44

Kenza Kazouz

Assistante culturelle à l’Institut français d’Oujda

kenza.kazouz@institutfrancais-maroc.com

+212 6 10 76 07 60

Nabil Hilali

Assistant de communication à l’Institut français d’Oujda

nabil.hilali@institutfrancais-maroc.com

+212 6 61 10 19 12

Mohammed Moumou

Président du Collectif Tzouri

collectif.tzouri@gmail.com

+212 6 39 74 38 66

Institut français d’Oujda

3, rue de Berkane – Oujda

contact.oujda@institutfrancais-maroc.com

culture.oujda@institutfrancais-maroc.com

www.if-maroc.org/oujda

+212 5 36 68 44 04