السيد عبدالنبي بعوي رئيس جهة الشرق يشرف على عملية توزيع سيارات الأجرة

بلاغ صحفي

السيد رئيس جهة الشرق يشرف على عملية توزيع سيارات الأجرة

أشرف السيد عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، صباح يوم الأربعاء 21 فبراير الجاري، على عملية تسليم سيارات الأجرة لمجموعة من المستفيدين، في إطار الدعم الذي يقدمه مجلس الجهة والمجلس الإقليمي وباقي الشركاء.

وقال السيد عبد النبي بعوي، ان هذه العملية التي تهم جميع عمالة واقاليم جهة الشرق، استفاد منها ازيد من 500 مستفيد منذ سنة 2017، بعد دفع اصحاب سيارات الأجرة لمبلغ 60 ألف درهم، بفضل الدعم المقدم له، في حين تصلالقيمة الماليةلهذه السيارات حوالي 200 ألف درهم.

وأشار السيد عبد النبي بعوي، الى ان مجلس جهة الشرق يطمح بان يصل عدد المستفيدين من سيارات الأجرة الى 1000 مستفيد، مع نهاية سنة 2018.

ومن جهتهم، عبر المستفيدون من سيارات الأجرة، عن ارتياحهم الكبير بذلك، مؤكدين بان ذلك سيساهم في توفير ظروف اشتغال راحة السائقين والركاب الذين كانوا يستعملون سيارات الأجرة القديمة في وضعية غير مريحة.

ويهدف برنامج دعم تجديد سيارات الأجرة إلى تشجيع ومساعدة مهنيي هذا الصنف من النقل العمومي على استبدال المركبات القديمة المستغلة حاليا، بسيارات أجرة جديدة تساعد على تحسين ظروف العمل والدخل بالنسبة للمهنيين؛ تخفيض استهلاك الوقود من خلال اعتماد نماذج جديدة من السيارات ذات محركات اقتصادية؛ تخفيض باقي تكاليف الاستغلال، خاصة فيما يتعلق بتكاليف الإصلاح والصيانة؛ تحسين جودة الخدمات وظروف تنقل المواطنين المستعملين لسيارات الأجرة؛ الحد من الآثار البيئية السلبية الناجمة عن سيارات الأجرة القديمة والمساهمة في تحسين مؤشرات السلامة الطرقية.