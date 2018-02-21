بركان : الوزير المكلف بالنقل يعطي انطلاقة بناء مركز تسجيل السيارات وتدشين حلبة الامتحان التطبيقي لنيل رخصة السياقة

عمالــة إقليـــــم بركــــان

بـــلاغ صحفــي

بمناسبة الزيارة التي يقوم بها السيد محمد نجيب بوليف الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك المكلف بالنقل لإقليم بركان، واحتفالا باليوم الوطني للسلامة الطرقية الذي يخلد هذه السنة تحت شعار » السلامة الطرقية .. تربية وسلوك »والذي يعتبر فرصة لنشر ثقافة السلامة الطرقية لدى الناشئة والتوعية بأخطار حوادث السير، أشرف السيد محمد علي حبوها عامل إقليم بركان يوم 20 فبراير 2018 على مراسيم الاحتفال بهذا اليوم الوطني بحضور شركاء التربية الطرقية والوقاية من حوادث السير.

وبهذه المناسبة قام السيد الوزير رفقة السيد العامل بوضع الحجر الأساس لبناء مركز تسجيل السيارات بحي المجد ببركان على مساحة 1250 م2 منها 837 مغطاة وبتكلفة إجمالية تقدر ب 6.600.000 درهم ويحتوي هذا المشروع على مكتب رئيس المركز، مكاتب، قاعة الانتظار، فضاء الشبابيك، قاعة لأخذ الصور الفوتوغرافية، قاعة انتظار الممتحنين، قاعة الامتحان، قاعة تسليم النتائج ومرافق صحية، ويهدف هذا المشروع إلى مواكبة سياسة تحديث الإدارة العمومية وتنظيم مرافقها لتوفير شروط العمل والاستقبال داخل هذا المرفق الحيوي وكذا تحسين وتيسير الخدمات المقدمة للمرتفقين .

وبنفس الحي أيضا تم تدشين حلبة الامتحان التطبيقي لنيل رخصة السياقة لجميع الأصناف على مساحة 2 605,00 م2 بتكلفة إجمالية تقدر ب 1.143.000 درهم ويشمل المشروع تهيئة حلبة السياقة لجميع الأصناف، بناء مرافق صحية و التهيئة الخارجية المتمثلة في تجهيز الرصيف، الإنارة، مساحات خضراء، تهيئة موقف السيارات والمراقبة بالكاميرات .

هذا ،وقد بلغ عدد الممتحنين لنيل رخص السياقة خلال سنة 2017 حوالي 6311 وتسليم 8571 بطاقة رمادية وترقيم 1261 سيارة ،637 دراجة نارية ،265 شاحنة و24 مركبة اخرى.

وخلال هذا اليوم الاحتفالي وبنفس الحلبة تم تنظيم عدة ورشات تحسيسية لفائدة التلاميذ.وبتنسيق مع مصلحة الوقاية المدنية تم تجسيد مناورة إنقاذ قرب الحلبة المذكورة والقيام بالإسعافات الأولية من طرف رجال الوقاية المدنية .

وتجدر الاشارة الى انه تم تأمين النقط السوداء بأهم شوارع المدينة التي تعرف اكتظاظا في حركة السير، خرجات تحسيسية للعموم، صباغة الممرات والأرصفة، نشر لافتات وملصقات وتعيين دوريات لضبط المخالفات وزجر المخالفين لقانون السير والمساهمة في تسهيل حركة المرور لوقف النزيف على الطرقات المتسبب في رفع عدد القتلى والجرحى وتشريد أسر عديدة، حيث تفيد الإحصائيات الرسمية على مستوى الإقليم برسم سنة 2017 إلى أن عدد حوادث السير بهذه الفترة قد بلغ 1026 حادثة سير( 748 منها بالمجال الحضري و 278 منها بالمجال القروي) خلفت 25 قتيلا وما يقارب 268 مصاب بجروح خطيرة وأكثر من 992 مصاب بجروح طفيفة.