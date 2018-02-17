تسليم سيارة إسعاف من طرف مندوبية وزارة الصحة لعمالة وجدة أنجاد لصالح جماعة الحضرية النعيمة
المملكة المغربية
مندوبية وزارة الصحة
لعمالة وجدة أنجاد
خلية الإعلام و التواصل
بلاغ صحفي
في إطار استراتيجية وزارة الصحة للرعاية بصحة الأم و الطفل للتقليص من وفيات الأمهات و الأطفال بشكل خاص ، و تحسين ولوجية الساكنة للعلاج بشكل عام ، فقد قامت مندوبية الصحة لعمالة وجدة أنجاد بإبرام اتفاقية شراكة مع الجماعة الحضرية النعيمة ، يتم من موجبها تسليم سيارة إسعاف من طرف مندوبية وزارة الصحة لعمالة وجدة أنجاد لصالح جماعة الحضرية النعيمة ، وعيا منهما بضرورة التعاون لخدمة ساكنة الجماعة .وقد حضر مراسيم هذه الاتفاقية كل من :
-مندوب وزارة الصحة لعمالة وجدة أنجاد.
-رئيس الجماعة الحضرية للنعيمة
-السادة نواب الرئيس الأول و الثاني .
-الممرض الرئيسي لمصلحة شبكة المؤسسات الصحية.
-مسؤول حظيرة السيارات .
مسؤول خلية الإعلام و التواصل .
كما حضرها عدد من الأطر الطبية و التمريضية و الإدارية للمركز الصحي الحضري النعيمة.
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