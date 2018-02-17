المملكة المغربية

مندوبية وزارة الصحة

لعمالة وجدة أنجاد

خلية الإعلام و التواصل

بلاغ صحفي

في إطار استراتيجية وزارة الصحة للرعاية بصحة الأم و الطفل للتقليص من وفيات الأمهات و الأطفال بشكل خاص ، و تحسين ولوجية الساكنة للعلاج بشكل عام ، فقد قامت مندوبية الصحة لعمالة وجدة أنجاد بإبرام اتفاقية شراكة مع الجماعة الحضرية النعيمة ، يتم من موجبها تسليم سيارة إسعاف من طرف مندوبية وزارة الصحة لعمالة وجدة أنجاد لصالح جماعة الحضرية النعيمة ، وعيا منهما بضرورة التعاون لخدمة ساكنة الجماعة .وقد حضر مراسيم هذه الاتفاقية كل من :

-مندوب وزارة الصحة لعمالة وجدة أنجاد.

-رئيس الجماعة الحضرية للنعيمة

-السادة نواب الرئيس الأول و الثاني .

-الممرض الرئيسي لمصلحة شبكة المؤسسات الصحية.

-مسؤول حظيرة السيارات .

مسؤول خلية الإعلام و التواصل .

كما حضرها عدد من الأطر الطبية و التمريضية و الإدارية للمركز الصحي الحضري النعيمة.