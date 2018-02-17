شباب وجدة يتوقون لزيارة ملكية هي وحدها التي ستخرج الجهة من ازمتها

خلال تدخله امام الوفد الوزاري برئاسة السيد سعد الدين العثماني يوم السبت 10 فبراير 2018 اثار هشام الصغير ثلاث مشاريع تقدم بها مجلس العمالة لرئيس الحكومة ، يتعلق المشروع الأول بما يسمى » وجدة نيوشور » وهو مشروع يتعلق بترحيل الخدمات يفترض انجازه بتكنوبول وجدة ، سيمكن حسب رئيس مجلس عمالة وجدة انكاد من تشغيل 7000 شاب وشابة …

اما المشروع الثاني فيتعلق بانشاء حلبة لسباق الخيول بمواصفات عالمية على مساحة 30 هكتارات ، بحيث اذا ماخرجت هذه الحلبة الى الوجود فانها ستساهم في في خلق حركة اقتصادية بالمدينة ــ دائما حسب رئيس مجلس عمالة وجدة انكاد ــالمشروع الثالث ويتعلق بمستشفى الفارابي الذي اعتبر ــ هشام الصغير ـ انه اصبح مستشفى غير صالح و لا تتوفر فيه المواصفات الصحية ، نتيجة البناء العشوائي للعديد من المرافق التابعة للمستشفى مما جعل اشعة الشمس لا تصل نهائيا الى اجنحة المرضى ، مع العلم ان اهم عنصر يجب ان تتوفر في اية بناية صحية هي اشعة الشمس …وأضاف رئيس مجلس العمالة قائلا » لذا نلتمس منكم السيد رئيس الحكومة بناء مستشفى آخر كمستشفى الفارابي ، بمدينة وجدة ، مع تحويل مستشفى الفارابي الى تخصص معين

لينهي هشام الصغير تدخله قائلا : » ان اهم أمل لشباب وجدة هو زيارة ملكية تمكن من اخراج المدينة والجهة الشرقية من ازمتها الاقتصادية والاجتماعية «