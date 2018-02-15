عبد النبي بعوي رئيس جهة الشرق يستقبل وفدا من رجال الاعمال الكينيين

بلاغ صحفي

السيد عبد النبي بعوي يستقبل وفدا من رجال الاعمال الكينيين

استقبل السيد عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، يوم الثلاثاء 13 فبراير الجاري، بمقر المجلس بوجدة، رئيسة غرفة التجارة والصناعة الوطنية بكينيا مرفوقة بوفد من رجال الاعمال الكينيين.

وتباحث الطرفان، تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين جهة الشرق والأسواق الكينية خصوصا في المجال الفلاحي.

ويشمل برنامج زيارة رجال الاعمال الكينيين كل من إقليم بركان، تاوريرت، كرسيف، والناظور، من اجل الاطلاع على مختلف المنتجات الفلاحية التي تتميز بها جهة الشرق مع بحث إمكانية تصدير هذه المنتجات الى الأسواق الكينية.

وتأتي زيارة الوفد التجاري الكيني لجهة الشرق، تبعا للاجتماع الذي كان قد عقده السيد عبد النبي بعوي، يوم 21 نونبر 2017، مع ممثلي بعض الشركات الفلاحية المتواجدة بالجهة قصد تدارس تشجيع تصدير المنتوجات الفلاحية المحلية نحو أسواق كينيا وبعض البلدان الإفريقية المجاورة لها.

ويؤكد السيد عبد النبي بعيوي، عن الاستعداد التام لمجلس جهة الشرق لدعم المصدرين بالمنطقة الشرقية من اجل تموقع جيد لفلاحي المنطقة داخل الأسواق الإفريقية، في ظل وجود رغبة قوية لدى الفاعلين الكينيين في تكثيف العلاقات مع الفلاحين المغاربة واستعدادهم لاستيراد المنتوجات الفلاحية المغربية