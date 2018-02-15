ابراهيم عزيزي مخاطبا الوفد الوزاري : السيد الرئيس ان الجهة الشرقية جهة منكوبة اقتصاديا ولا أحد يمكنه ان ينكر ذلك VIDEO

خلال اللقاء التواصلي للوفد الوزاري الذي ضم حوالي 12 وزيرا برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المنعقد بوجدة ، يوم السبت 10 فبراير 2018 ، وخلال فتح باب التدخلات ، وباسم المجتمع المدني وممثل الجمعيات التجارية ، خاطب ابراهيم عزيزي رئيس الحكومة قائلا : » السيد الرئيس ان الجهة الشرقية جهة منكوبة اقتصاديا ، ولا أحد يمكنه ان ينكر ذلك …لأن الجهة تفتقد الى المصانع والمعامل والشركات الكبرى التي يمكنها ان تمتص البطالة …كما ان مدينة وجدة تعرف ركودا تجاريا لم يسبق له مثيل ، حتى ان العديد من التجار على وشك الافلاس ، بل اكثر من ذلك لقد اصبح المئات من التجار مهددين بالسجن لكونهم غير قادرين على آداء ما بذمتهم من الديون على شكل شيكات ( بدون رصيد )…

وواصل ابراهيم عزيزي كلامه قائلا : » اننا في الجمعيات التجارية وممثلي المجتمع المدني صار همنا الوحيد الآن هو كيفية الحفاظ على السلم الاجتماعي …

ليختم تدخله بقوله : » السيد الرئيس لقد اجتمعنا ـ نحن جمعيات المجتمع المدني ــ بالأمس ، وقد خرجنا بعدة توصيات للخروج من الأزمة التي تعرفها وجدة بصفة خاصة والجهة الشرقية بصفة عامة ، وهي في الملف الذي سأقدمه لكم السيد الرئيس »

بعد ذلك قام السيد ابراهيم عزيزي بتقديم ملف التوصيات بنفسه لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني بنفسه …