ادريس بوجوالة مخاطبا رئيس الحكومة : أتأسف على تدبيركم لهذا اللقاء بطريقة غير سليمة VIDEO

مستخدما اسلوب الريكبي في الانقضاض على الخصم ، كانت هي الطريقة التي اعتمدها ادريس بوجوالة رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة الشرق خلال كلمته امام رئيس الحكومة والوفد الوزاري المرافق له خلال اللقاء التواصلي للوفد الوزاري برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة يوم السبت الأخير 10 فبراير 2018 بوجدة ، حيث ان رئيس غرفة الصناعة التقليدية » فرّش للوفد الحكومي » بمقدمة غزلية مستهلا كلمته قائلا » انا اسجل هذا اليوم 10 فبراير 2018 كنقطة تحول ليس فقط على مستوى الجهة الشرقية وانما ايضا على المستوى الوطني ، ونقطة ايجابية ستحسب لكم كحكومة وخصوصا تواجدكم اليوم للتواصل مع ساكنة الجهة الشرقية …لذلك انا سعيد بهذا الحدث » ثم بعد ذلك » ضرب ادريس بوجوالة رئيس الحكومة والوفد الوزاري بنص » كما يفعل اللاعبون المحترفون في مجال الريكبي عندما يقومون بحسم المباراة بطريقة تاكتيكية و سريعة بتسجيل اصابات متتالية خلال الوقت الميت الذي لا يتجاوز ثلاث دقائق المخصصة لكل تدخل ـ حيث استطرد رئيس غرفة الصناعة التقليدية قائلا : » انا أتأسف على طريقة تدبيركم لهذه المحطة ، فهي طريقة غير سليمة ….في مداخلتكم تحدثتم عن الجهوية المتقدمة والانصات للجميع … فبدلا من اعطاء الكلمة لكل الحضور بالقاعة وهم حوالي 300 مشارك ، لقد كان عليكم ان تطلبوا من المسؤولين بالجهة الشرقية و رؤساء المصالح والادارات والمؤسسات موافاتكم بشكل قبلي بمختلف الملفات المتعلقة بالمشاكل المتنوعة التي تعرفها الجهة الشرقية …ثم بعد ذلك ناتي خلال هذا اللقاء للحسم في تلك الملفات …..اما ان تمنحوا 3 دقائق لكل متدخل لسرد مشاكل القطاع الذي يمثله فهذا تصرف غير سليم …خصوصا بالنسبة للمشاكل العويصة والمعقدة التي يعرفها كل قطاع »

ثم انتقل رئيس غرفة الصناعة التقليدية بعد ذلك الى الحديث عن الجهوية الموسعة معتبرا ان ورش الجهوية الموسعة هو لحد الآن مجرد حبر على ورق ، لأن أجرأته على ارض الواقع ما تزال بعيدة المنال فالعديد من المؤسسات تفتقر الى رؤية واضحة لتدبير شؤونها على ضوء الجهوية الموسعة بما في ذلك الغرف المهنية التي ما تزال لا تتوفر على قوانين ملائمة للجهوية الموسعة ، وتقدوم بتدبير شؤونها بناء على ا لقوانين القديمة قبل التي كانت سائدة قبل انطلاق العمل بالجهوية الموسعة …..وما ان انتقل ادريس بوجوالة الى موضوع افلاس العديد من المقاولات بالجهة الشرقية ، واعتبار الصناعة التقليدية ورشا كبيرا لتوفير عدد كبير من مناصب الشغل ….. » حتى تمت مقاطعته من طرف الوالي الذي كان يدير اللقاء قائلا : سي ادريس بوجوالة نعرفكم من عائلة عريقة في الريكبي لذلك كان تدخلك تدخلا عنيفا اشبه بعنف الريكبي … لكننا نتقبله بروح رياضية….

قدوري الحسين / تصوير : محمد أفندي وجواد لخشيبي