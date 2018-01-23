مجلس جــهـة الشــرق

جهة الشرق

بلاغ صحفي

السيد عبد النبي بعوي يلتمس من وزيري التجهيز والنقل واللوجيستيك والداخلية إعادة النظر في الرسوم المفروضة على مالكي الدراجات ثلاثية العجلات بجهة الشرق

وجه السيد عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق ملتمسين الى كل من السيدين وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، ووزير الداخلية، بشأن وضعية مالكي الدراجات ثلاثية العجلات بجهة الشرق.

ويأتي توجيه الملتمسين الى الوزيرين المذكورين، في إطار التجاوب الايجابي للسيد رئيس جهة الشرق مع مشاكل وانشغالات الساكنة، وذلك بعد الاجراءات المسطرية المفروضة من قبل الوزارة المكلفة بالنقل فيما يتعلق بعملية تسوية وضعية الدراجات ثلاثية العجلات، تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطريق والنصوص الخاصة لتطبيقه.

وعبر السيد رئيس جهة الشرق في ملتمسيه، عن معاناة هذا الصنف من المركبات بجهة الشرق وتضررهم من ارتفاع رسوم تسوية وضعية هذه الناقلات، حيث انتقل رسم عملية الترقيم من 100 درهم، الى 1050 درهم، وكذلك نفس الشأن بالنسبة لرسوم التامين التي انتقلت من 1200 درهم، الى 2400 درهم.

ولهذه الأسباب واستنادا الى المؤشرات الرسمية التي تظهر ارتفاع نسبة البطالة والهشاشة لدى ساكنة جهة الشرق، التمس السيد رئيس جهة الشرق من الوزيرين دراسة إمكانية إعادة النظر في مبالغ الرسوم المشار اليها أعلاه، مراعاة للظروف والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لهذه الشريحة من المجتمع، لتمكينهم من تسوية وضعية مركباتهم.