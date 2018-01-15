بلاغ صحفي

مجلس جهة الشرق يرصد 215 مليون درهم للمشاريع التنموية بإقليم بركان

أشرف السيد عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، والسيد محمد علي حبوها عامل اقليم بركان، يوم السبت 13 يناير الجاري، بجماعة سيدي بوهرية، على اعطاء انطلاقة مجموعة من المشاريع التنموية التي تهم مختلف المجالات والجماعات الترابية بالإقليم، في إطار برنامج تنمية جهة الشرق.

وفي هذا الإطار، اعطى السيد رئيس الجهة والسيد العامل، انطلاقة اشغال تشييد الطريق الرابطة بين الطريق الاقليمية رقم 6020، ومنطقة بني موسى لعتاش جبل، وذلك في إطار فك العزلة عن الدواوير القروية، والمساهمة في التنمية السوسيو اقتصادية والاجتماعية.

كما جرت بالمناسبة، تقديم حصيلة المشاريع التنموية الممولة من طرف مجلس جهة الشرق بجميع الجماعات الترابية التابعة لنفوذ الاقليم، والتي تجاوزت قيمتها المالية ازيد من 215 مليون درهم خلال السنتين الماضيتين، بهدف تحسين ظروف عيش الساكنة المحلية.

كما أشرف السيد عبد النبي بعوي رئيس جهة الشرق والسيد عامل اقليم بركان، على تسليم حافلة للنقل المدرسي لفائدة جماعة سيدي بوهرية للتخفيف من عبء تنقل التلاميذ ومحاربة الهدر المدرسي، بالإضافة الى سيارة اسعاف لفائدة ذات الجماعة.

وقال السيد عبد النبي بعوي، رئيس جهة الشرق، « اليوم، نعطي انطلاقة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية لفائدة اقليم بركان الذي استفاد بما مجموعة 215 مليون درهم، من مشاريع مختلفة همت مختلف المجالات التي اعطيت انطلاقتها والتي توجد في طور الانجاز، خلال السنتين الماضيتين ».

واشار السيد عبد النبي بعوي، الى ان الجماعات الترابية بإقليم بركان، استفادت بما يزيد عن 97 كيلومتر من الطرقات، بالإضافة الى الماء والكهرباء بالعالم القروي، وبناء ملاعب للقرب، و4 قاعات رياضية، و3 مراكز سوسيو رياضية.

وشدد السيد عبد النبي بعوي، على ان مجلس جهة الشرق سيبرمج مشاريع تنموية أخرى لفائدة الجماعات الترابية بإقليم بركان بهدف تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للساكنة.