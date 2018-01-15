المصالح الأمنية الولائية بوجدة : توقيف العديد من الأشخاص متورطين في عمليات اجرامية

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن وجدة في إطار سلسلة من العمليات الأمنية النوعية لمحاربة الجريمة بشتى أشكالها وخاصة ظاهرة السرقة، خلال يوم الجمعة 12 يناير 2018 من إيقاف أربعة أشخاص من ذوي السوابق العدلية من أجل تورطهم في أفعال إجرامية متفرقة تتعلق بعدة سرقات وقعت في الآونة الأخيرة.

الموقوف الأول من مواليد 1995 كان قد أفرج عليه مؤخرا ويشتبه في تورطه في سرقات موصوفة بجناية من داخل مقاهي بكل من شارع إبراهيم الروداني بحي لازاري. علما أنه كان يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني من أجل قضية مشابهة.

بينما الثاني هو من مواليد سنة 1991 بدوره كان يشكل موضوع مذكرة بحث من أجل السرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض التي كانت قد استهدفت مبلغا ماليا قدره 1000 درهما وهاتف نقال.

أما الموقوفين الثالث والرابع فهما من مواليد 1995 من ساكنة حي النجد ويشتبه في تورطهما في سرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض استهدفت مبلغا ماليا قدره 16000 درهما وهاتف نقالا.

وقد تم الاحتفاظ بالأشخاص الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية لذمة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

ومن جهة أخرى تمكنت مصالح الأمن الوطني بمنطقة أمن بركان، في إطار قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت جرت أحداثها صباح يوم الجمعة 12 يناير 2018 بأحد المقاهى بزنقة المجزرة بحي السعادة والتي كان ضحيتها شاب من مواليد سنة 1988 ينحدر من مدينة فاس من إيقاف المعتدي وهو شاب من مواليد 1987 بفاس من ذوي السوابق العدلية.

المعطيات الأولية بينت أن شجارا نشب بين الطرفين على إثر خلاف حول مبلغ مالي قدره 800 درهما أسفر على تبادل العنف وتلقي الضحية طعنة على مستوى صدره بواسطة أداة حادة لينقل إلى قسم المستعجلات أين لفظ آخر أنفاسه.

معلومات دقيقة توفرت لدى مصالح أمن بركان حول مكان اختباء الموقوف على إثر فراره مكنت من إيقافه وسط مقبرة دوار واو لوت التي تتواجد خارج المدار الحضري.

أسفرت العملية على حجز 85 غراما من مخدر الشيرا، سكين متوسط الحجم ( مطوي) ومبلغ مالي قدره 670 درهما يشتبه في كونها من عائدات ترويج المخدر المحجوز. فيما تم نقل الموقوف إلى قسم المستعجلات أين تلقى العلاجات الضرورية جراء معاينة أنه يحمل جروحا على مستوى مؤخرة الرأس والأذن اليسرى.

هذا وقد جرت أطوار إعادة تمثيل الجريمة، بينما الموقوف يخضع لتدبير الحراسة النظرية لذمة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.