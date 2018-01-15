قدما تلاميذ تاوريرت يجمعون الشمل في جمعية » اوتيسكو المغرب » VIDEO
اجتمع نخبة من قدماء تلاميذ مدينة تاوريرت ، تضم العديد من النخب ـ دكاترة ، اساتذة ، أطر رياضية ، وفاعلين ، مساء يوم السبت 13 يناير2018 بدار الشباب ابن سينا بوجدة ، لتأسيس جمعية » اوتيسكو المغرب » …ترأس الجمع العام لجنة تأسيسية ، لمناقشة العديد من النقاط على رأسها بنود مشروع القانون الأساسي للجمعية ، ….بعد ذلك تم بالاجماع انتخاب المكتب المسير ويضم 15 عضوا على الشكل التالي :
الرئيس : أحمد العمري
النائب الأول : الدكتور مصطفى مزيان
النائب الثاني : الدكتور حسن حمزاوي
الكاتب العام : الدكتور محمد حماس
نائب الكاتب : عزيز توالي
أمين المال : محمد الجابري
نائب أمين المال : عبد المنعم سبعي
المستشارون المكلفون بمهام : :
ليلى عزيزي – محمد عالم – موسى لطرش – محمد عماري – محمد زوهير – محمد بايا
نتمنى التوفيق للمولود الجديد الذي يسعى الى خلق دينامية جديد بالمدينة على المستوى الثقافي ، الاجتماعي ، الرياضي ،و الفني
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