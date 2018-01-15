اجتمع نخبة من قدماء تلاميذ مدينة تاوريرت ، تضم العديد من النخب ـ دكاترة ، اساتذة ، أطر رياضية ، وفاعلين ، مساء يوم السبت 13 يناير2018 بدار الشباب ابن سينا بوجدة ، لتأسيس جمعية » اوتيسكو المغرب » …ترأس الجمع العام لجنة تأسيسية ، لمناقشة العديد من النقاط على رأسها بنود مشروع القانون الأساسي للجمعية ، ….بعد ذلك تم بالاجماع انتخاب المكتب المسير ويضم 15 عضوا على الشكل التالي :

الرئيس : أحمد العمري

النائب الأول : الدكتور مصطفى مزيان

النائب الثاني : الدكتور حسن حمزاوي

الكاتب العام : الدكتور محمد حماس

نائب الكاتب : عزيز توالي

أمين المال : محمد الجابري

نائب أمين المال : عبد المنعم سبعي

المستشارون المكلفون بمهام : :

ليلى عزيزي – محمد عالم – موسى لطرش – محمد عماري – محمد زوهير – محمد بايا

نتمنى التوفيق للمولود الجديد الذي يسعى الى خلق دينامية جديد بالمدينة على المستوى الثقافي ، الاجتماعي ، الرياضي ،و الفني