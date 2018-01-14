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VIDEO وقائع المهرجان التضامني مع القدس الشريف المنظم من طرف جمعية النبراس للثقافة والتنمية بوجدة

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نظمت جمعية النبراس للثقافة والتنمية صباح يوم الخميس 11 يناير 2018 بمسرح محمد السادس بوجدة مهرجانا تضامنيا لنصرة القدس الشريف ، وادانة قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي اعترف فيه بالقدس عاصمة للكيان الاسرائيلي الغاصب ….وكما العادة فان جمعية النبراس للثاقافة والتنمية تعتبر القضية الفلسطينية من اهم الأهتمامات ، حيث لا تفوت الجمعية اية فرصة دون التعريف بالقضية الفلسطينية ، ونضالات الشعب الفلسطيني قصد استرجاع اراضيه المغتصبة بالقوة من طرف الاحتلال الاسرائيلي المؤازر عسكريا بالولايات المتحدة ،….هذا وتنظم جمعية النبراس بين الفينة والاخرى مهرجانات خطابية وثقافية وفنية للتعريف بهذه القضية المقدسة ، لأنها جزءا لا يتجزأ من اهتمامات الشعب المغربي

الجريدة الالكترونية وجدة سيتي  التي كانت حاضرة في هذا المهرجان  التضامني ، يسعدها ان تقدم اهم فقراته بالصوت والصورة لمن فاته  مشاهدتها ….

 
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