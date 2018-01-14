السيد عبد النبي بعوي رئيس مجلس جهة الشرق في لقاء عمل مع أعضاء جماعة احفير وفعاليات المجتمع المدني

بلاغ صحفي

السيد رئيس مجلس جهة الشرق يجتمع مع أعضاء جماعة احفير وفعاليات المجتمع المدني

عقد السيد عبد النبي بعوي، رئيس جهة الشرق، بحضور السيد الطيب المصباحي نائب رئيس مجلس الجهة والسادة والسيدات أعضاء وعضوات المجلس المنتمين لإقليم بركان، يوم الخميس 11 يناير 2017، بمدينة احفير، اجتماعا مع أعضاء المجلس الجماعي وفعاليات المجتمع المدني بالمدينة، وذلك تماشيا مع سياسة التواصل المباشر مع ساكنة الجماعات الترابية الحدودية التي نهجها مكتب مجلس الجهة.

وقد استمع السيد رئيس مجلس جهة الشرق، لمطالب ومشاكل ساكنة احفير التي عبر عنها أعضاء المجلس الجماعي وكذا فعاليات المجتمع المدني، الذين اشادوا بأسلوب التواصل المباشر المعتمد من طرف السيد عبد النبي بعوي، قصد الوقوف على المتطلبات والحاجيات الضرورية والملحة لساكنة جهة الشرق.

وتمحورت تدخلات المنتخبين وفعاليات المجتمع المدني الاحفيري، حول المشاكل المتعلقة بارتفاع نسبة البطالة بالمدينة بعد تشديد الخناق على التهريب المعيشي بين ضفتي الحدود المغربية الجزائرية، وكذا الجانب المتعلق بالبنية التحتية، بالإضافة الى المطالبة بالرفع من خدمات التعليم والمرافق الاجتماعية والرياضية والثقافية والمراكز النسوية.

وفي معرض رده على تساؤلات وتدخلات المنتخبين وفعاليات المجتمع المدني، وعد السيد عبد النبي بعوي، بان تكون جميع احياء وازقة مدينة احفير في حلة جيدة وجميلة، انه مع نهاية سنة 2020، مشيرا الى ان مجلس الجهة برمج مدينة احفير لتكون من بين الثلاث المدن الايكولوجية النموذجية على صعيد المنطقة الشرقية.

وكشف السيد عبد النبي بعوي، عن ان مجلس جهة الشرق، قرر تمويل 150 مشروع خاص بشباب مدينة احفير خلال سنة 2018، وذلك في إطار برنامج تأهيل المناطق الحدودية، داعيا التعاونيات الحاملة للمشاريع تقديم ملفاتها بعد الإعلان عن طلبات العروض التي ستعلن عنها الجهة أواخر شهر يناير الجاري، والتي ستمتد الى غاية شهر مارس المقبل.

وأشار السيد عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، الى ان مدينة احفير كانت من بين أولى المدن التي برمجت لفائدتها قاعة مغطاة، وان انطلاق عملية إنجازها رهين بمدى توفير جماعة احفير للقطعة الأرضية التي سيقام فوقها المشروع، مشيرا الى ان مجلس الجهة مستعد لإنجاز ازيد من عشرة ملاعب للقرب بالمدينة في حالة توفير المجلس الجماعي للعقار.

ومن جهتها، عبر السيد محمد الزردالي رئيس جماعة احفير، وباقي أعضاء المجلس الجماعي وفعاليات المجتمع المدني، فرحتهم الكبيرة للزيارة التي قام بها السيد عبد النبي بعوي للمدينة قصد الوقوف عن قرب على واقعها المعاش والاستماع لمشاكل ساكنتها واقتراحاتهم.

وتجدر الإشارة، الى ان السيد عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، والسيد محمد علي حبوها عامل إقليم بركان، اشرفا يوم الأربعاء 10 يناير الجاري، على إعطاء انطلاقة مجموعة من المشاريع التنموية التي تهم مدينة احفير.

وهمت هذه المشاريع التي تندرج في إطار برنامج تأهيل المناطق الحدودية، إعطاء الانطلاقة لأشغال تهيئة شارع محمد الخامس بمدينة احفير، بتكلفة اجمالية تصل الى 9.6 مليون درهم. كما أعطيت بهذه المناسبة الانطلاقة لمشروع التطهير السائل لمدينة أحفير والذي رصد له مبلغ مالي يقدر ب 94.6 مليون درهم.