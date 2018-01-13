المملكة المغربية

وزارة الصحة

بلاغ صحفي

12-01-2017

قافلة طبية متعددة التخصصات بمركز الأمراض التنفسية والسحار الرملي بإقليم جرادة

نظمت المندوبية الإقليمية للصحة بإقليم جرادة، يوم الأربعاء 10 يناير 2018 قافلة طبية متعددة التخصصات لفائدة ساكنة الإقليم بمركز الامراض التنفسية والسحار الرملي.

وتميزت هذه القافلة الطبية بزيارة تفقدية من طرف السيد عامل إقليم جرادة رفقة عدد من الأطر والمسؤولين الإقليميين للاطلاع على كيفية سير واستفادة المواطنات والمواطنين من ساكنة المنطقة من خدمات هذه القافة الطبية، التي ساهم في إنجاحها عدد من الأطر الطبية المتخصصة والعامة وعدد من الممرضات والممرضين إلى جانب الأطر الإدارية والتقنية.

واستفاد من خدمات هذه القافلة 872 مواطنة ومواطن من ساكنة إقليم جرادة، حيث قدمت لهم خدمات طبية متخصصة متنوعة كطب الأمراض الصدرية والتنفسية (395 مستفيد) ، طب العيون (162 مستفيد) ، طب أمراض الجهاز الهضمي (40 مستفيد)، طب الأمراض الروماتيزمية (34 مستفيد) , طب أمراض الأنف الأذن و الحنجرة (37 مستفيد)، طب أمراض الكلى (26 مستفيد) ، طب أمراض القلب والشرايين (27 مستفيد)، طب أمراض الغدد (17 مستفيد) ، طب أمراض النساء والتوليد (10 مستفيدات) ، طب الأطفال (10 مستفيدين) ، فحوصات بالأشعة الطبية (97 مستفيد) ، تحاليل سكري الدم (64 مستفيد) وفحوصات للكشف عن فيروس العوز المناعي البشري (44 مستفيد).

وخلال هذه القافلة تم توزيع كميات مهمة من الأدوية الحيوية، بالمجان، على المرضى وذلك بحسب الوصفات الطبية.

وقد لقيت هذه القافلة الطبية المتعددة التخصصات استحسانا كبيرا من طرف ساكنة المنطقة عموما والمستفيدين من خدماتها بصفة خاصة.