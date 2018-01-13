الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان : بلاغ حول مدينة جرادة

حاصلة على المركز الاستشاري الخاص لدى الأمم المتحدة ECOSOC

تابع المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تطورات أحداث مدينة جرادة بعد وفاة شخصين من أسرة واحدة غرقا في بئر لاستخراج الفحم, حيث عرت الإحتجاجات السلمية عن واقع الفقر والتهميش والمعاناة التي تعيشها الساكنة مقابل الريع والفساد الإقتصادي والسياسي, وتردي الخدمات الإجتماعية والإقتصادية والثقافية, الشئ الذي جعل المنطقة من أفقر مناطق المغرب وأكثرها تهميشا, لذلك فالمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وبتنسيق مع رئيس فرعه بمدينة جرادة محمد الفازيقي:

· يتقدم بأحر المواساة والتعازي لأسرة ضحيتي الفقر والإستغلال البشع وكل الضحايا الذين سقطوا دون أن يسلط الضوء على قضيتهم

· يرفض أرضية الحكومة في التعاطي مع الإشكالية الإقتصادية والإجتماعية بالمنطقة التي تؤكد استمرار التعاطي والمقاربة الأمنية, بما يفشل إيجاد حلول معقولة ومقبولة حيث أكد وزير الطاقة والمعادن أن زيارته للمنطقة جاءت من أجل نزع فتيل التوتر عن المنطقة الذي اشتعل.

يعبرعن تبنيه ودعمه لمطالب الساكنة المثملة في:

· خلق بديل اقتصادي وتنفيذ بنود الاتفاقية الاجتماعية والاقتصادية التي تزامنت مع إغلاق شركة مفاحم المغرب.

· تعميم الماء الشروب والكهرباء على كل المناطق وبأثمنة معقولة ومقبولة.

· تخصيص عدد كاف من مناصب الشغل لإقليم جرادة لحاملي الشواهد.

· تعويض وجبر الضرر فيما يخص عائلات ضحايا « السندريات » ومناجم « توسيت ».

· تشغيل 70 في المئة من العمال المحليين بالمحطات الحرارية بشكل مباشر دون تدخل وسطاء التشغيل.

· تعويض المتضررين من مخلفات المركب الحراري سواء الغازية أو الصلبة.

· ادماج عمال المحطة الحرارية بلوك 1،2،3 ومحطات ضخ المياه المرتبطة بالمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب -قطاع الماء- وعمال الإنعاش الوطني الذين تجاوزت مدة عملهم 5 سنوات.

· إحداث خلية خاصة للتسوية العاجلة لملف مرضى السليليكوز والأرامل وحوادث الشغل والمطرودين.

· رفع المتابعة وكل أشكال التضييق عن نشطاء الحراك.

· تدعيم المستشفى الإقليمي بتخصصات متنوعة.

· دعم الفلاحين والكسابين الصغار

· بناء ملحق جامعي متعدد التخصصات

فتح تحقيق مع ترتيب الجزاءات حول:

· عملية تصفية ممتلكات شركة مفاحم المغرب

· فتح تحقيق في ملف تصفية ممتلكات شركة مفاحم المغرب والشركة المعدنية توسيت والخروقات التي شابتها ..

· الأطراف المسؤولة عن عملية دفن الشهيدين ليلا.

· المتورطين من منتخبين ولوبيات الفحم والمعادن في ماآلت إليه الاوضاع بالمدينة ومتابعتهم.

ختاما فالمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وإذ يؤكد مجددا دعمه ومساندته وتواجده بكل النضالات والحركات الاجتماعية بالمغرب سواء بحراك الريف وزاكورة وقلعة السراغنة وحراك الجماعات السلالية والمعطلين بكل فئاتهم وغيرها، فإنه يدعو إلى مصالحة حقوقية وطنية شاملة بإطلاق كافة المعتقلين السياسيين ونشطاء الحراك والصحفيين وفي مقدمتهم الصحفي حميد المهداوي ضحية خطه الصحفي المستقل والقوي ضد الفساد.

القنيطرة في:11 يناير 2018

عن فرع جرادة عن المكتب التنفيذي

الرئيس: محمد الفازيقي الرئيس: ادريس السدراوي