السيد عبد النبي بعوي رئيس جهة الشرق يشرف على إعطاء انطلاقة مشاريع تنموية بجماعة احفير

بلاغ صحفي

السيد رئيس جهة الشرق يشرف على إعطاء انطلاقة مشاريع تنموية بجماعة احفير

أشرف السيد عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، والسيد محمد علي حبوها عامل إقليم بركان، يوم الأربعاء 10 يناير الجاري، على إعطاء انطلاقة مجموعة من المشاريع التنموية التي تهم مدينة احفير.

وهمت هذه المشاريع التي تندرج في اطار برنامج تأهيل المناطق الحدودية، إعطاء الانطلاقة لأشغال تهيئة شارع محمد الخامس بمدينة احفير، بتكلفة اجمالية تصل الى 9.6 مليون درهم.

كما أعطيت بهذه المناسبة الانطلاقة لمشروع التطهير السائل لمدينة أحفير والذي رصد له مبلغ مالي يقدر ب 94.6 مليون درهم.

كما قدمت للسيد رئيس جهة الشرق والسيد عامل إقليم بركان، الشطر الاول من برنامج تأهيل وتأطير نشاط الباعة الجائلين بخصوص سنة 2018، الذي يهم مجموعة من الجماعات الترابية بإقليم بركان.

ويهدف هذا البرنامج الذي سيستفيد منه ازيد من 650 بائع متجول، تحسين ظروف عمل هذه الفئة وضمان جودة المنتوجات التي تعرضها. ويكلف هذا المشروع ازيد من 28 مليون درهم.

كما تم تسليم حافلتين للنقل المدرسي لفائدة جماعتي أغبال وفزوان، بالإضافة الى تسليم شواهد الأهلية للاستفادة من منحة تجديد سيارات الأجرة لفائدة 08 مستفيدين، كما تم بتسليم رخص الثقة لفائدة 03 أشخاص تمكنوا من اجتياز امتحان الحصول على هذه الرخصة باستحقاق في إطار المسطرة الجديدة للحصول على رخصة الثقة.