المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي – جهة الشرق يعلن تضامنه مع ساكنة جرادة في حراكها ضد التهميش

المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي – جهة الشرق

بيـــــــــان

يتابع المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي – جهة الشرق الأوضاع الكارثية التي تجتازها مدينة جرادة بعد سقوط شهيدين جديدين بمناجم الفحم العشوائية، صبيحة الجمعة 22 دجنبر 2017، في ظل التردي الاقتصادي والاجتماعي والبيئي منذ إغلاق مناجم جرادة ، و إمعان الدولة والسلطات في تجاهل الحاجات الأساسية للساكنة وقمع احتجاجاتهم السلمية على خلفية الزيادات الصاروخية في فواتير الماء والكهرباء … وإذ تنعي الجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي- لكافة أبناء الوطن المقهورين استشهاد الشقيقين حسين وجدوان وتتقاسم الآلام مع أسرة الشهيدين ورفاقهما، من منطلق ارتباطها الوثيق بأوجاع ومآسي وانشغالات الجماهير المهمشة ودعمها المبدئي النضالات الشعبية، وقناعتها بترابط حلقات القهر والتهميش والاحتقان والاحتجاج ..فإنها:

1 تتقدم بأحر التعازي لعائلة الشهيدين ورفاقهما عما ل الساندريات les descendries وكافة أبناء جرادة

2 تشجب افتقار السلطات المختصة وسائل التدخل الملائمة رغم تكرار حوادث الساندريات منذ 20 سنة وعجزها القيام بواجب التدخل والإنقاذ أوالانتشال بالسرعة والفاعلية اللازمتين.

3 . تندد بالتواطؤ المكشوف للسلطات المحلية والمياه والغابات مع لوبيات الفحم، وتطالب بإعمال مبدأ عدم الافلات من العقاب وربط المسؤولية بالمحاسبة في الجرائم التي يعرفها الإقليم على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والصحية.

4 تطالب بتفعيل الاتفاقية الاقتصادية والاجتماعية الملحقة ببروتوكول الاغلاق لسنة 1998، وإيجاد بدائل تنموية حقيقية لمناجم الفحم وفك العزلة عن الإقليم الذي ظل شريانا اقتصاديا للجهة والوطن كما تطالب بمعالجة التدهور البيئي وتلويث المياه الجوفية واستنزاف الغابات جراء تشييد مركز حراري جديد وسط المدينة، وفق المعايير والاتفاقيات والتزامات المغرب الوطنية والدولية

5 تشدد على أولوية تمتيع الساكنة بأسعار تفضيلية للماء والكهرباء بالنظر لمساهمتها في توفير الطاقة وتفاقم أوضاعها البيئية والصحية جراء توطين المركزين الحراريين الأول والثاني وسط الساكنة.

6 تهيب بكافة مناضلي التوجه الديموقراطي وعموم المواطنين التواجد والمشاركة الفاعلة والدعم والتفاعل مع جميع الأشكال النضالية.

وجدة في : 30/12/2017

عن المكتب الجهوي