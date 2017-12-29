افتتاح اول مطعم بيتزا هت بمدينة وجدة VIDEO

بيتزا هت ترحب بكم في وجدة.

وجدة، 27 دجنبر 2017

تواصل العلامة التجارية بيتزا هت، المتخصصة في مجال المطاعم ورائدة البيتزا في العالم، تطورها مع افتتاح نقطة بيع جديدة في المغرب.

تعتبر بيتزا هت، بفضل نقط بيعها الست والأربعين المتواجدة في المملكة المغربية، أكبر شبكة في المغرب في قطاع الوجبات شبه السريعة. كما أن بيتزا هت، الوفية لاستراتيجيتها التنموية الطموحة، قد وطدت إرادتها في التوسع في البلاد مع فتح مطعمها الأول بمدينة وجدة. والواقع، أن هذا الحضور الأول في الجهة الشرقية يؤكد رغبة العلامة التجارية في التعجيل بتواجدها وتعزيز تغطيتها للتراب المغربي، وذلك، دائما، من أجل التقرب أكثر من المستهلكين.

وفي هذا الصدد، يؤكد فؤاد الرحموني، المدير العام لشركة موارد المغربية (Mawarid Marocaine)، « نحن سعداء جدا بأن نتمكن أخيرا من فتح مطعم بيتزا هت الأول بالجهة الشرقية وعلى الخصوص بمدينة وجدة العزيزة ».

وبمناسبة هذا الافتتاح، ستقدم بيتزا هت تصميمها الجديد للمطعم: فضاء فائق الحداثة، يتميز بديكور حضري ومطبخ مفتوح على القاعة. سيتم أخذ الطلبيات على منضدة فسيحة للاستقبال، في حين سيتم تقديم الأطباق على المائدة بقاعة الأكل.كما سيتميز هذا الافتتاح بتقديم العروض الترويجية الشهيرة والجذابة لبيتزا هت ، وذلك رغبة في توفير أكبر متعة ل »عشاق البيتزا « .

تمتد نقطة البيع الجديدة هذه، التي تتواجد في قلب حي القدس، على مساحة تبلغ حوالي 250 متر مربع، كما أن فريقها الذي لا يقل عن 30 مستخدما يعد بتقديم تجربة ممتعة بمذاق لذيذ لكل زائر.

سواء كنت وحدك، أو مع الأصدقاء أو مع الأسرة، فإن بيتزا هت تطمح إلى أن تجعل من كل بيتزا لحظة من المتعة والاقتسام والدفء والترحيب. فشعار بيتزا هت هو « لحظات ممتعة نقتسمها معا ».

وحتى تعطي نكهة خاصة لهذه اللحظات الفريدة، تقدم العلامة التجارية قائمة متنوعة جدا، حيث تقترح البيتزا إضافة إلى وجبات أخرى … خصوصا وقد عرفت بمنتجات شهيرة من توقيعها، مثل »بان بيتزا » و »تشيزي كروست »، ومرفقات »سوبير سوبريم » أو »بيبيروني لوفرز »، كما تقدم بيتزا هت العديد من الابتكارات اللذيذة وغير المتوقعة…

وهكذا، فإن هذه الخصائص تمنح للعلامة التجارية موقعا لا مثيل له، كما تميزها عن غيرها من العلامات التجارية في سوق المطاعم.

حول بيزا هت:

تتوفر بيتزا هت، التي تتواجد في المغرب منذ سنة 1991، على 46 نقطة بيع في 11 مدينة بالمملكة، كما أن لها أكثر من 700 مستخدم. وعلى المستوى الدولي، تتوفر العلامة التجارية على أكثر من 16.000 نقطة بيع في أكثر من 100 بلد.