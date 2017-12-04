عـــــزاء ومــــــواســـاة

عــــــــــــــــــزاء ومــــــواســـــــــــــــــاة

محمد شركي

لبى اليوم نداء ربه واسع المغفرة والرحمة والد أخينا الفاضل السيد محمد الناصري المفتش التربوي بالمديرية الإقليمية بوجدة ،والكاتب الجهوي لنقابة المفتشين بالجهة الشرقية ، وبهذه المناسبة الأليمة نقدم تعازينا ومواساتنا لأخينا الفاضل في مصابه الجلل ، ونضرع إلى الباري جل في علاه أن يكرم مثوى الفقيد وييمّن كتابه وييسّر حسابه ، ويشمله بعفوه ورحمته الواسعين، ويسكنه فسيح جنانه مع عباده الصالحين بجوار سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ، وأن يلهم أخينا الفاضل وأهله وذويه أجمعين جميل الصبر والسلوان ، ويعظم أجرهم على احتسابهم في مصابهم ، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

ونخبر كل أصدقاء و معارف الأخ الفاضل السيد محمد الناصري من أسرة التعليم أن الفقيد سيصلى عليه إن شاء الله غدا بمسجد الحجر الأسود بحي( س .ج .ي) ، ويوارى الثرى بمقبرة سيدي محمد بطريق أحفير